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    Националист Торден-Петровский отрицает вину в преступлениях на Украине

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    Воислав Торден (он же Ян Петровский из Петербурга), задержанный властями Финляндии по подозрению в преступлениях на Украине, отрицает свою вину. Адвокат Тордена Наталия Мальгина заявила 19 декабря РИА Новости, что у нее есть все основания верить словам своего подзащитного.

    Она также сообщила, что дело против Тордена, как и доказательства стороны обвинения, засекречены, но юрист уверена, что они основаны на информации украинских СМИ.

    В понедельник по итогам первого слушания Окружной суд Хельсинки постановил заключить Тордена под стражу. Адвокат Мальгина считает, что защищать Тордена будет невероятно сложно из-за продолжающегося конфликта на территории предполагаемого места преступления. Срок рассмотрения дела Тордена в первой инстанции может составить от 9 месяцев до полутора лет. Ему грозит от двух лет тюрьмы до пожизненного срока.

    Центральная криминальная полиция Финляндии предполагает, что в 2014–2015 годах Торден «совершил военные преступления» на территории Украины. Прокуратура проводит предварительное расследование.

    «Фонтанка» ранее писала, как Ян Петровский из диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич» поменял под западными санкциями имя и фамилию, после чего свободно въехал в Финляндию. Его задержали через два дня на пути в Ниццу. Верховный суд Суоми 8 декабря не разрешил экстрадицию Тордена на Украину и постановил освободить его. Однако после освобождения его задержала пограничная охрана Финляндии.

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    Воислав ТорденЯн Петровский
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