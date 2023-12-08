HS: Финский суд отказал в экстрадиции на Украину петербургского националиста Тордена-Петровского

Верховный суд Финляндии не согласился на экстрадицию на Украину петербуржца Воислава Тордена — в прошлом Яна Петровского. Судебная инстанция постановила немедленно освободить россиянина, если не будет другой причины для лишения свободы. Об этом в пятницу, 8 декабря, сообщает финское издание Helsingin Sanomat.



«Согласно решению Верховного суда, условий содержания Тордена под стражей для обеспечения возможной экстрадиции больше нет», — говорится в публикации.



Воислав Торден также известен как националист Славян из диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич». Его задержали в июле в Финляндии — супруга националиста получила место в одном из финских университетов прикладных наук, а он вместе с тремя детьми получил ВНЖ следом и смог попасть в страну на автомобиле через МАПП «Ваалимаа — Торфяновка».

