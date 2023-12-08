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    HS: Финский суд отказал в экстрадиции на Украину петербургского националиста Тордена-Петровского

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    Верховный суд Финляндии не согласился на экстрадицию на Украину петербуржца Воислава Тордена — в прошлом Яна Петровского. Судебная инстанция постановила немедленно освободить россиянина, если не будет другой причины для лишения свободы. Об этом в пятницу, 8 декабря, сообщает финское издание Helsingin Sanomat.

    «Согласно решению Верховного суда, условий содержания Тордена под стражей для обеспечения возможной экстрадиции больше нет», — говорится в публикации.

    Воислав Торден также известен как националист Славян из диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич». Его задержали в июле в Финляндии — супруга националиста получила место в одном из финских университетов прикладных наук, а он вместе с тремя детьми получил ВНЖ следом и смог попасть в страну на автомобиле через МАПП «Ваалимаа — Торфяновка».

    В августе Украина официально направила в Финляндию запрос на его выдачу. Киев считает Тордена-Петровского террористом, который участвовал в боевых действиях в Донбассе в 2014–2015 годах. Торден сменил фамилию и имя после этих событий. О том, как Славян оказался в финской тюрьме, «Фонтанке» рассказала его адвокат.

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