Финский суд оставил за решеткой петербургского националиста Тордена-Петровского

Суд финского города Итя-Уусимаа оставил под стражей петербуржца Воислава Тордена, в прошлом Яна Петровского. Защита настаивала, что он не опасен.

О решении пишет РИА Новости со ссылкой на адвоката Тордена. В заседании 6 октября, в котором сам Торден участвовал по видеосвязи из тюрьмы в Вантаа, защита просила отпустить многодетного отца, так как он не опасен — ему в том числе разрешено свободно передвигаться по тюрьме и пользоваться Интернетом. Однако суд отказал.

Накануне, писал «Коммерсантъ», Украина официально направила в Финляндию запрос на его выдачу. Киев считает Тордена-Петровского террористом, который совершал преступления в Донбассе в 2014–15 годах. Торден сменил фамилию и имя после этих событий. Он также известен как националист Славян из диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич».