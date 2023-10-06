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    Финский суд оставил за решеткой петербургского националиста Тордена-Петровского

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    Суд финского города Итя-Уусимаа оставил под стражей петербуржца Воислава Тордена, в прошлом Яна Петровского. Защита настаивала, что он не опасен.

    О решении пишет РИА Новости со ссылкой на адвоката Тордена. В заседании 6 октября, в котором сам Торден участвовал по видеосвязи из тюрьмы в Вантаа, защита просила отпустить многодетного отца, так как он не опасен — ему в том числе разрешено свободно передвигаться по тюрьме и пользоваться Интернетом. Однако суд отказал.

    Накануне, писал «Коммерсантъ», Украина официально направила в Финляндию запрос на его выдачу. Киев считает Тордена-Петровского террористом, который совершал преступления в Донбассе в 2014–15 годах. Торден сменил фамилию и имя после этих событий. Он также известен как националист Славян из диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич».

    О том, как Славян оказался в финской тюрьме, «Фонтанке» рассказала его адвокат.

    © Фонтанка.Ру

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