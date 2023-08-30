«В Украине ему грозит смерть». Адвокат «Славяна» — о том, как финны его проморгали и что с ним будет дальше

Фото: MAURI RATILAINEN/ EPA Поделиться Поделиться





Российский националист под западными санкциями меняет имя и фамилию, после чего свободно выезжает в Финляндию с женой и тремя детьми — давать отпрыскам скандинавское образование, как пишут финские СМИ. Попробуете повторить такой трюк с вашей турвизой? Через день финны хватаются за голову и ловят его на пути в Ниццу. Это было бы просто дело о депортации, но тут запрос на экстрадицию прислал Киев, где, по мнению адвоката, уроженцу Ленинграда грозит смерть.



Фото: кадр из видео «Луганск 24» Поделиться Поделиться





Как писали финские СМИ, лидер ДШРГ «Русич» Ян Петровский въехал в Суоми 19 июля. Его супруга получила место в одном из финских университетов прикладных наук, а он вместе с тремя детьми получил ВНЖ следом и смог попасть в страну на автомобиле через МАПП Ваалимаа — Торфяновка. Все, как уверяют финны, благодаря новому имени — теперь он Воислав Торден и якобы бы скрыл старое. Но, как рассказала «Фонтанке» адвокат задержанного Наталья Мальгина, эта версия едва ли выдерживает критику.



О задержании в Финляндии Яна Петровского, одного из лидеров ДРШГ «Русич» с позывным «Славян», стало известно 25 августа, Украина затребовала его экстрадицию. «Фонтанка» подробно рассказывала о его жизненном пути, в который уместилась и жизнь в Норвегии и участие в боевых действиях на Украине. После задержания соратники «Славяна» заявили, что прекращают выполнение любых боевых задач до тех пор, пока ситуация с ним не разрешится, что вызвало общественную дискуссию о нахождении националистов в рядах российских войск. Накануне за несколько часов его товарищи собрали почти миллион рублей на адвоката.



«Он предъявлял документы на границе, они все проверялись, и они — биометрические (с отпечатками пальцев) и с фотографиями. Он не скрывал свою личность. О том, что он изменил имя — заранее было сообщено при получении визы. При заполнении анкеты вы всегда указываете нынешнее имя и предыдущее. Для официальных органов он своё имя не скрывал», — заверила адвокат.



Более того, сам Петровский — Торден, по её словам, получив ВНЖ, был уверен, что въезжает на законных основаниях, имея свежий документ. А о том, что на него наложены западные санкции и есть ограничения на въезд в «Шенген», он якобы «не знал». Таким образом с его стороны никакой попытки ввести в заблуждение или предоставить подложные документы не было, уверяет адвокат.



Это отчасти признали и сами финны, заявившие, что не имели доступа «ко всей информации». Глава Миграционной службы Migri Илкка Хаахтела подтвердил финским журналистам что Воислав Торден действительно, получил настоящий вид на жительство в Финляндии.

Как пишут местные СМИ, предыдущая личность Тордена не была известна Миграционной службе, а новое удостоверение личности позволило ему пройти как первую проверку МИД в финской дипмиссии, так и проверку Миграционной службы. Кроме того, у Migri не было информации о том, что Яну Петровскому был запрещен въезд в Шенгенскую зону, а также о его нахождении в санкционном списке.



«У нас нет доступа ко всей информации, которая нужна в определенных случаях. Нам нужно обсудить, как мы могли бы получать такую информацию от всех органов безопасности», — пояснил Хаахтела.

На этом фоне в Финляндия уже заговорили о том, чтобы ужесточить выдачу виз и ВНЖ для россиян. Но конкретных мер пока не назвали.

Спустя день, когда Торден — Петровский собрался уже вылетать к родственникам в Ниццу из аэропорта Вантаа, к нему уже подошли люди, «окружили и сказали: мы тебя вроде бы узнали, предъяви документы», после чего его задержали — рассказала адвокат.



Предполагалось, что его выдворят в Россию, но в дело вмешалась Украина, и тогда появилась идея с получением убежища в Финляндии, объясняет она: «С самого начала он не то чтобы хотел, а требовал, чтобы его на основании законов выдворили из Финляндии в Россию. Но когда стало известно о запросе об экстрадиции в Украину, где ему грозит смерть, он принял решение защитить свою жизнь хоть каким-то дополнительными способами. И он сразу же заявил об этом (об убежище — прим. ред.)».

Защита Тордена намерена настаивать на том, что положительное решение об экстрадиции в Украину в этой ситуации будет нарушением финского закона. Согласно «7§» «Закона об экстрадиции в связи с преступлением» запрос не может быть удовлетворен, если есть опасения, что лицо, запрашиваемое для экстрадиции, затем подвергнется угрозам его жизни или свободе или иному преследованию «из-за его расы, национальности, религии, политических убеждений или принадлежности к какой-либо социальной группе, или из-за политических обстоятельств».



«Для отказа в экстрадиции достаточно одного из этих обстоятельств, в то время, когда в ситуации с Воиславом Торденом их три: русская национальность, активно высказываемые пророссийские патриотические политические убеждения и возможная причастность к патриотической организации, которая объявлена на Украине террористической. Именно по этим основаниям Воислав Торден преследуется властями Украины. Совершенно объективно, что при нынешней ситуации Украина не может дать никаких гарантий того, что жизнь Воислава Тордена будет находиться в безопасности на Украине и/или по дороге туда, тем более невозможно получить гарантии того, что ему не будет предъявлено иных обвинений, чем те, которые содержатся в запросе — а обеспечение этих гарантий является требованием закона об экстрадиции», — объяснила адвокат.



По мнению Мальгиной, финское правосудие в таких обстоятельствах не решится нарушить это положение закона. «Хотя здесь невозможно ничего говорить со стопроцентной уверенностью», — сказала она «Фонтанке».



И напомнила, что в 2018 году в том же аэропорту Вантаа уже задерживали жительницу Петербурга, ей вменяли наркотики и отмывание денег и требовали экстрадировать в США, что в итоге и произошло. «Фонтанка» подробно описывала случай Миры Тэрады, в девичестве Оксаны Вовк — здесь.

Что касается случая Петровского — Тордена, то, по словам адвоката, всё только начинается, и рассмотрение дела о нарушении миграционных правил и экстрадиции может занять 3–6 месяцев, а может быть — и значительно дольше.



Россиянина уже навестили в тюрьме представители российского посольства. «В ходе встречи В. И. Торден сообщил, что жалоб на условия содержания и обстоятельства задержания не имеет, выразил пожелание о своем скорейшем возвращении в Россию. Состоялось подробное обсуждение сложившейся ситуации и перспектив ее разрешения», — говорится в сообщении посольства РФ в Суоми.



Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

