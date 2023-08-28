Финляндия хочет ужесточить выдачу виз и ВНЖ для россиян из-за националиста Яна Петровского

После ареста российского националиста Воислава Тордена, известного как Ян Петровский с позывным «Славян» из группировки «Русич», премьер-министр Финляндии Петтери Орпо и глава МВД Мари Рантанен выразили необходимость пересмотра требований для граждан РФ, касающихся получения виз и вида на жительство в стране, пишут финские СМИ.



«Необходимо сделать все, чтобы через границу не проникали люди, которые могут стать причиной угрозы национальной безопасности страны», — заявила Мари Рантанен, министр внутренних дел Финляндии.

