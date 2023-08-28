Финляндия хочет ужесточить выдачу виз и ВНЖ для россиян из-за националиста Яна Петровского

После ареста российского националиста Воислава Тордена, известного как Ян Петровский с позывным «Славян» из группировки «Русич», премьер-министр Финляндии Петтери Орпо и глава МВД Мари Рантанен выразили необходимость пересмотра требований для граждан РФ, касающихся получения виз и вида на жительство в стране, пишут финские СМИ.
«Необходимо сделать все, чтобы через границу не проникали люди, которые могут стать причиной угрозы национальной безопасности страны», — заявила Мари Рантанен, министр внутренних дел Финляндии.
С похожим заявлением в радиоинтервью одного из финских СМИ выступил глава кабинета министров Петтери Орпо. По его словам, правительство уже запросило обновленную информацию о трансграничном движении и экспертное заключение, стоит ли властям ужесточить въезд в страну.
Ранее националист, находящийся в списках санкций под именем Ян Петровский и подозреваемый в военных преступлениях, смог пересечь границу Финляндии с помощью нового имени и сопровождающей его жены, пишут финские СМИ. «Фонтанка» сообщала, что Петровский, который является одним из лидеров диверсионно-штурмовой разведгруппы «Русич», планировал просить убежища в Финляндии.