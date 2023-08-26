Стало известно, как «Славян» с детьми смог пересечь границу Финляндии

Включенный в санкционные списки и подозреваемый в военных преступлениях националист Ян Петровский смог пересечь границу Финляндии благодаря новому имени и жене, пишут СМИ Суоми.
Как выяснили журналисты 26 августа, Ян Петровский включен в санкционные списки западных стран под своим именем, а ехал из России через через МАПП Ваалимаа уже под новым, как Воислав Торден. И не как турист, а вместе с женой и тремя детьми. Его супруга получила место в одном из финских университетов прикладных наук. Адвокат мужчины Наталья Мальгина сообщила финским журналистам, что Торден хотел, чтобы его дети получили скандинавское образование.
Сутки потребовались правоохранителям Суоми, чтобы уточнить прошлое имя гостя. 19 июля семья Петровского — Тордена въехала в Финляндию, а 20 июля его задержали в вестибюле аэропорта Вантаа, при попытке вылететь с семьей в Ниццу, чтобы навестить родственников.
«Фонтанка» писала, что уроженец Ленинграда и один из лидеров диверсионно-штурмовой разведгруппы «Русич» с позывным «Славян» теперь планирует просить убежища в Финляндии.
Биографию Яна Петровского и его путь от тату-мастера до бойца за Донбасс, читайте в материале «Фонтанки».