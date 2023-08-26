Стало известно, как «Славян» с детьми смог пересечь границу Финляндии

Как выяснили журналисты 26 августа, Ян Петровский включен в санкционные списки западных стран под своим именем, а ехал из России через через МАПП Ваалимаа уже под новым, как Воислав Торден. И не как турист, а вместе с женой и тремя детьми. Его супруга получила место в одном из финских университетов прикладных наук. Адвокат мужчины Наталья Мальгина сообщила финским журналистам, что Торден хотел, чтобы его дети получили скандинавское образование.

Включенный в санкционные списки и подозреваемый в военных преступлениях националист Ян Петровский смог пересечь границу Финляндии благодаря новому имени и жене, пишут СМИ Суоми.

Сутки потребовались правоохранителям Суоми, чтобы уточнить прошлое имя гостя. 19 июля семья Петровского — Тордена въехала в Финляндию, а 20 июля его задержали в вестибюле аэропорта Вантаа, при попытке вылететь с семьей в Ниццу, чтобы навестить родственников.

«Фонтанка» писала, что уроженец Ленинграда и один из лидеров диверсионно-штурмовой разведгруппы «Русич» с позывным «Славян» теперь планирует просить убежища в Финляндии.

Биографию Яна Петровского и его путь от тату-мастера до бойца за Донбасс, читайте в материале «Фонтанки».