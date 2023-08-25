От тату-мастера до бойца за Донбасс. Кто такой Ян Петровский («Славян»), которого задержали в Финляндии

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться





25 августа стало известно о задержании националиста из группировки «Русич» Яна Петровского с позывным «Славян». Формально его задержали еще 20 июля из-за нарушения миграционного законодательства. Однако сейчас участник боевых действий на Украине в 2014–2015-х годах находится в финской тюрьме в ожидании возможной экстрадиции в Киев — там ему грозит срок вплоть до пожизненного, считают его соратники, о чем они сообщили в своем телеграм-канале Grey Zone. Кто такой Ян Петровский и чем он прославился на Украине и в России — в материале «Фонтанки».

Ян Петровский, по одним данным, родился 1987 году в Ленинграде, по другим — в Иркутске и только потом вместе с матерью переехал в Санкт-Петербург. В детстве увлекался историей и участвовал в реконструкциях средневековых сражений. Он собирался поступать на архитектора или графического дизайнера в России, но в 2004 году его мать вышла замуж за норвежца — и Ян уехал из России вместе с ней. Там он поступил в Осло на графического дизайнера.

По его словам, увлекаться историей он не прекратил. Считая себя патриотом своей родины, он заинтересовался национализмом. На его теле татуировка славянского бога войны.

«В России абсолютно нормально называть себя националистом. В Норвегии же не очень принято так говорить. Они даже патриотами боятся себя называть», — говорил Петровский журналистам в 2017 году.

По окончании университета Петровский начал работать в тату-салоне True Metal Tattoo — это заведение славилось регулярными сходками нацистов из Восточной Европы. В 2010 году полиция провела там рейд, писало норвежское издание Dagbladet. Петровский и его единомышленники были задержаны. Во время обыска в салоне нашли поддельные документы и оружие. Полиция установила, что оружие принадлежало российскому националисту Вячеславу Дацику, который сбегал из психиатрической клиники под Петербургом и перебегал российско-эстонскую границу. Он сбежал в Норвегию и попросил там политического убежища, но в итоге Дацика экстрадировали в Россию.



Петровского после рейда в True Metal Tattoo тогда отпустили. В 2014 году он отправился в Донбасс, где воевал против армии Украины. В этот период в Интернете появились снимки, на которых Петровский позирует на фоне убитых украинских солдат. Летом 2015 года бойцы «Русича» заявили, что покидают Донбасс. В СМИ тогда звучала версия о конфликте с главой ЛНР Игорем Плотницким.

В июле 2022 года депутат Госдумы Анатолий Вассерман сообщил порталу News.ru, что «Русич» снова участвует в боях на Украине. Он подозревает «Русич» в военных преступлениях, в связи с чем подал обращение в Следственный комитет и Генпрокуратуру с просьбой проверить подразделение. «В частности, сообщение «Русича» об убийстве пленного имеет признаки военного преступления», — сказано в обращении Вассермана.



19 июня, отмечает News.ru, в телеграм-канале «ДШРГ Русич» появилась публикация касательно пленных: «В живых в плен брать никого нельзя, при взятии после допроса — смерть и если нет времени, то быстрая, а если есть время...» (орфография и пунктуация сохранены. — Прим. ред.). После этого сообщения из-за многочисленных жалоб канал с более чем сотней тысяч подписчиков был заблокирован администрацией Telegram. «Русичи» создали новый, теперь они более осторожны в высказываниях. Несмотря на обращение депутата Вассермана, 18 ноября 2022 года появилась запись, утверждающая, что позиция «Русича» по пленным не изменилась: «В плен брать не надо, и сдаваться в плен тоже!»



«Насколько я могу судить, руководство специальной военной операции просто игнорировало теорию, которой придерживается «Русич», исходя из того, что его практическая деятельность — в наших интересах», — заявил Анатолий Вассерман порталу News.ru.

Как писала «Фонтанка», в сентябре 2022 года США ввели санкции против командиров «Русича» — петербуржцев Алексея Мильчакова и Яна Петровского.

«Мильчаков, заработавший репутацию крайне жестокого человека, был ранен в первом бою «Русича» под Харьковом, Украина, в 2022 году. Петровский, высланный из Норвегии в 2016 году после объявления его угрозой национальной безопасности, является ведущим военным инструктором «Русича» и заменил Мильчакова после его ранения», — сказано в сообщении американского Минфина.



25 августа 2023 года стало известно, что полиция Финляндии задержала 36-летнего Яна Петровского по подозрению «в участии в деятельности террористической группы и иной поддержке деятельности террористической группы на востоке Украины, в Донецкой и Луганской областях в 2014–2015 годах».

Украина требует его экстрадиции. По данным РИА Новости, российское посольство было проинформировано о задержании «Славяна» по обращению Киева. В ДШРГ «Русич» и телеграм-канале Grey Zone, связанном с ЧВК «Вагнер», утверждают, что Петровского задержали еще 20 июля 2023 года. Согласно этому сообщению, Петровский поехал с супругой в Норвегию, в которой его лишили вида на жительство, для «решения вопросов с учебой и последующим возвращением в Россию». Однако Финляндия, через которую пара проезжала, задержала россиянина. Власти Финляндии считают, что Петровский нарушил миграционное законодательство, из-за чего был помещен в Центр содержания мигрантов. 25 августа Петровского перевели в тюрьму, где он будет ждать экстрадиции на Украину, сообщили в телеграм-канале.



Отметим, что в конце июня прошлого года Петровский был в Петербурге и присутствовал на похоронах солдата Алексея Пожарова с позывным «Камень». Признавался, что участие в СВО принимал с 24 февраля, то есть с первого дня.

Об отношении российских властей к националистам из «Русича» рассказывал «Фонтанке» депутат Госдумы Андрей Картаполов. «Я думаю, что они татуировки уже свели и больше не зигуют», — отвечал он на вопрос о фотографиях националистов и их татуировках со свастиками. По мнению парламентария, если они выполняют задачи в составе группировки российских войск, значит, они уже исправились.