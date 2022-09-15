США ввели санкции против националиста из Петербурга Мильчакова

Минфин США расширил санкции против России из-за конфликта на Украине, внеся в черный список 22 физических и двух юридических лиц, сообщается 15 сентября на сайте ведомства.



Под ограничениями оказалась в том числе оперативная группа «Русич», которую там назвали «неонацистской военизированной группировкой», участвовавшей в боях под Харьковом. Отмечается и «связь» группы с ЧВК «Вагнер» и «Союзом добровольцев Донбасса».



Командиры «Русича», петербуржцы Алексей Мильчаков и Ян Петровский, также попали под санкции. «Мильчаков, заработавший репутацию крайне жестокого человека, был ранен в первом бою «Русича» под Харьковом, Украина, в 2022 году. Петровский, высланный из Норвегии в 2016 году после объявления его угрозой национальной безопасности, является ведущим военным инструктором «Русича» и заменил Мильчакова после его ранения», — сказано в сообщении Минфина.

