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    Экономика и санкции

    США ввели санкции против националиста из Петербурга Мильчакова

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    Минфин США расширил санкции против России из-за конфликта на Украине, внеся в черный список 22 физических и двух юридических лиц, сообщается 15 сентября на сайте ведомства.

    Под ограничениями оказалась в том числе оперативная группа «Русич», которую там назвали «неонацистской военизированной группировкой», участвовавшей в боях под Харьковом. Отмечается и «связь» группы с ЧВК «Вагнер» и «Союзом добровольцев Донбасса».

    Командиры «Русича», петербуржцы Алексей Мильчаков и Ян Петровский, также попали под санкции. «Мильчаков, заработавший репутацию крайне жестокого человека, был ранен в первом бою «Русича» под Харьковом, Украина, в 2022 году. Петровский, высланный из Норвегии в 2016 году после объявления его угрозой национальной безопасности, является ведущим военным инструктором «Русича» и заменил Мильчакова после его ранения», — сказано в сообщении Минфина.

    «Фонтанка» рассказывала, что Петровский присутствовал на похоронах солдата Алексея Пожарова с позывным Камень, где выступил с жесткой и пламенной речью, которую завершил словами «Слава России!»

    Подробно об Алексее Мильчакове мы рассказывали еще в 2017 году, когда заметили его на фотографиях на базе ЧВК «Вагнер» в Сирии. Еще в 2014-м он сформировал и возглавил ДШРГ «Русич» — разведывательно-диверсионное подразделение, действовавшее сначала на территории Луганской области в составе ГБР «Бэтмен» Александра Беднова, а затем в Донецкой области.

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