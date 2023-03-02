«Они больше не зигуют». Депутат Картаполов рассказал, как надо относиться к воюющим на стороне России националистам

Замеченные в националистических взглядах добровольцы, которые сейчас находятся в зоне боевых действий и выступают на стороне России, должны быть защищены законом в равной степени с военнослужащими и сотрудниками частной военной компании «Вагнер». Такое мнение высказал соавтор поправок в закон о дискредитации Вооруженных сил депутат Госдумы Андрей Картаполов.

В интервью на тему принятых во втором чтении поправок речь зашла об отношении к так называемой ДШРГ «Русич», чьи члены не скрывали своей симпатии к нацистской символике. За публичные призывы к насилию над безоружными людьми в сентябре прошлого года их основной канал был заблокирован в Telegram. На вопрос о том, имеют ли журналисты возможность рассказывать о подобных бойцах, депутат Картаполов ответил следующим образом:

— Нельзя взять и вот так голословно заявить, что эти люди поддерживают фашистов. У нас нет на это оснований. — Как это нет? Есть масса интервью, где их основатель Алексей Мильчаков прямо говорит, что он нацист, есть фотографии, где они зигуют, есть фотографии их татуировок со свастикой. Какие еще нужны доказательства? — Я думаю, что они татуировки уже свели и больше не зигуют. — То есть даже здесь [в симпатиях нацизму] есть право на ошибку и возможность исправиться? — Если они выполняют задачи в составе группировки российских войск, значит, они уже исправились.