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    Павел Дуров рассказал, по чьей просьбе Telegram заблокировал каналы русских националистов

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    Павел Дуров 24 сентября в своем телеграм-канале рассказал, что ряд связанных с Белоруссией русскоязычных каналов, суммарной численностью в 80 тысяч подписчиков, были заблокированы на iPhone/iPad. Это было сделано по требованию компании Apple. Также ряд каналов общей численностью в 50 тысяч подписчиков получили предупреждения, поскольку «нарушали правила Apple».

    «Вчера после повторного нарушения мы были вынуждены удалить русскоязычный канал, призывавший «резать» и «расстреливать» безоружных беззащитных людей, — рассказал Дуров. — После того, как наши модераторы скрыли проблемный пост и отправили администраторам канала уведомление о недопустимости подобного контента, владельцы канала опубликовали то же сообщение заново, снабдив его скриншотом полученного ими предупреждения. Так поступать никогда не стоит — правила Telegram прямо запрещают публичные призывы к насилию. Повторное нарушение почти неизбежно приводит к удалению канала».

    Судя по всему, речь идет о телеграм-канале «диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич». После информации об освобождении командиров запрещенного в России батальона «Азов» в этом канале появилась далекая от принципов Женевской конвенции инструкция, как нужно поступать с военнопленными.

    В другом идейно близком паблике блокировку националистических каналов признали, обвинив Telegram в отказе от собственных принципов, на которых он строился, и заявили, что один «прогиб» под требования Apple повлечет за собой другой. Авторы также обвинили администрацию мессенджера в игнорировании их собственных жалоб на другие каналы и, как следствие, однобокости выбора каналов для блокировок.

    «Фонтанка» обнаружила, что прямо же в день блокировки у ДШРГ «Русич» появился новый канал, собравший уже почти полтора десятка тысяч подписчиков.

    15 сентября стало известно, что минфин США расширил черный список в связи с санкциями против России. В него попала оперативная группа «Русич», чью «связь» с ЧВК «Вагнер» и «Союзом добровольцев Донбасса» указали составители списка. В нем также оказались командиры группы Алексей Мильчаков и Ян Петровский.

    © Фонтанка.Ру

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