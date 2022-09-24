Павел Дуров рассказал, по чьей просьбе Telegram заблокировал каналы русских националистов

Павел Дуров 24 сентября в своем телеграм-канале рассказал, что ряд связанных с Белоруссией русскоязычных каналов, суммарной численностью в 80 тысяч подписчиков, были заблокированы на iPhone/iPad. Это было сделано по требованию компании Apple. Также ряд каналов общей численностью в 50 тысяч подписчиков получили предупреждения, поскольку «нарушали правила Apple».

«Вчера после повторного нарушения мы были вынуждены удалить русскоязычный канал, призывавший «резать» и «расстреливать» безоружных беззащитных людей, — рассказал Дуров. — После того, как наши модераторы скрыли проблемный пост и отправили администраторам канала уведомление о недопустимости подобного контента, владельцы канала опубликовали то же сообщение заново, снабдив его скриншотом полученного ими предупреждения. Так поступать никогда не стоит — правила Telegram прямо запрещают публичные призывы к насилию. Повторное нарушение почти неизбежно приводит к удалению канала».

Судя по всему, речь идет о телеграм-канале «диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич». После информации об освобождении командиров запрещенного в России батальона «Азов» в этом канале появилась далекая от принципов Женевской конвенции инструкция, как нужно поступать с военнопленными. В другом идейно близком паблике блокировку националистических каналов признали, обвинив Telegram в отказе от собственных принципов, на которых он строился, и заявили, что один «прогиб» под требования Apple повлечет за собой другой. Авторы также обвинили администрацию мессенджера в игнорировании их собственных жалоб на другие каналы и, как следствие, однобокости выбора каналов для блокировок.