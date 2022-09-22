«Всегда с нами советовались, а здесь…» Кадыров недоволен обменом пленными

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что недоволен прошедшим накануне обменом пленными с Украиной. По его мнению, он был выполнен на условиях Киева.



«Крайне недоволен вчерашним обменом. Даже сама ситуация для меня в целом непонятна. Всегда, когда принимались боевые или тактические решения, с нами, активными участниками спецоперации, советовались. А здесь…» — пишет Кадыров 22 сентября в своем телеграм-канале.



Он считает, что обмен был «неравноценным» и добавил, что у России «полно пленных вэсэушников». Кадыров утверждает, что передача Украине даже одного бойца «Азова»* (признан в России террористической организацией и запрещен) после боев в Мариуполе и на «Азовстали» должна была быть неприемлемой.

