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    Боевые действия на Украине

    «Всегда с нами советовались, а здесь…» Кадыров недоволен обменом пленными

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    Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что недоволен прошедшим накануне обменом пленными с Украиной. По его мнению, он был выполнен на условиях Киева.

    «Крайне недоволен вчерашним обменом. Даже сама ситуация для меня в целом непонятна. Всегда, когда принимались боевые или тактические решения, с нами, активными участниками спецоперации, советовались. А здесь…» — пишет Кадыров 22 сентября в своем телеграм-канале.

    Он считает, что обмен был «неравноценным» и добавил, что у России «полно пленных вэсэушников». Кадыров утверждает, что передача Украине даже одного бойца «Азова»* (признан в России террористической организацией и запрещен) после боев в Мариуполе и на «Азовстали» должна была быть неприемлемой.

    Однако заканчивает свой пост глава Чечни тем, что просто высказал свое мнение и что «любой приказ Верховного главнокомандующего» будет выполнен.

    Об обмене пленными стало известно накануне вечером. В ночь на 22 сентября в Россию самолётом доставили 55 человек. Украина получила 215 военнопленных, среди них командиры запрещённого в России батальона «Азов» и иностранные граждане, которых в ДНР приговорили к смертной казни за наемничество. Среди пленных, которых получила Россия, оказался украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук. Информацию об этом подтвердил глава ДНР Денис Пушилин. Подробнее об обмене пленными и реакции на это в России, читайте в материале «Фонтанки».

    *признан в России террористической организацией и запрещен.

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