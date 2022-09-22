«Но 55 наших — дома». Подробности обмена пленными между Россией и Украиной

Минобороны РФ подтвердило обмен пленными между Россией и Украиной. Подробности стали известны ещё ночью от украинских властей и западных СМИ. Военкоры с российских федеральных каналов также в соцсетях делились информацией, но с комментарием, что этот «информационный бой проигран».



Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Поделиться Поделиться





В ночь на 22 сентября в Россию самолётом доставили 55 человек. Украина получила 215 военнопленных, среди них командиры запрещённого в России батальона «Азов» и иностранные граждане, которых в ДНР приговорили к смертной казни за наемничество.



Сообщения об обмене пленными начали появляться около полуночи. В течение часа информацию в своём телеграм-канале подтвердил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, чуть позже появилось сообщение и в соцсетях Владимира Зеленского.

Украинские власти сообщили о том, что обмен пленных происходил по схеме 215 украинских военных на 55 российских. Киеву выдали в том числе командиров батальона «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен) Дениса Прокопенко (Редис) и Святослава Паламара (Калина), а также десятерых иностранцев.



После полуночи в российских телеграм-каналах разошлась фотография с полупустого аэродрома Чкаловский. Военкоры писали, что в Московской области приземлился борт с 55 военнослужащими. Снимок репостнул журналист ВГТРК Андрей Медведев.

«Очень странно, когда русских героев встречают вот так. Пустой аэродром, ни флагов, ни цветов. Не говоря уже про встречающих. Очень досадно, что мы снова о происходящем узнаем откуда-то из западных агентств. Да. Досадно. Но поправимо. В будущем. Предполагаю, что обмен шел через трудные закрытые переговоры. И боялись обмен сорвать. Ну а потом да, чиновничья машина буксанула где не надо и не вовремя, — написал он. — Сегодня мы вытащили наших. Информационный бой именно сегодня проиграли. Зеленский точно заявит (или уже?) — я же обещал вам экстракшен, ну вот он. Однако же победа возникает из череды выигранных боев. Надо наконец прекратить совершать ошибки на информационном направлении».



Военкор Евгений Поддубный уточнил, что Россия получила при обмене 87 попавших в плен солдат и офицеров (Позже эту цифру Поддубный сам опроверг, добавив, что речь идёт о 55 военнослужащих). «Коль уж вышло в публичное поле. По поводу отсутствия информации об обмене могу сказать, что такие переговоры любят тишину. И государство имеет право не информировать общественность о ходе этих переговоров. Такие правила игры», — написал он.



Среди пленных, которых получила Россия, оказался украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук. Информацию об этом подтвердил глава ДНР Денис Пушилин. На Украине Медведчука обвиняют в госизмене. По данным СМИ, российский президент Владимир Путин является крестным отцом дочери Медведчука. В интервью Independent политик подтверждал, что дружит с Путиным.



Что же касается украинских пленных, то половина из них участники запрещенного в России «Азова». По словам Зеленского, по условиям обмена командиры запрещенного в России батальона «Азов» до окончания боевых действий останутся в Турции «под личным протекторатом турецкого президента и в комфортных условиях».

Также в «обменный фонд» вошли 10 иностранных наёмников, среди них британцы Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим. Все трое попали в плен в апреле, а летом были приговорены к смертной казни в ДНР. Ранее сообщалось, что в соответствии с международным гуманитарным правом наёмники не могут считаться комбатантами и претендовать на статус военнопленных.



По данным издания Al Arabiya, среди иностранцев, освобожденных из плена, — пятеро британцев, двое граждан США, по одному гражданину Марокко, Швеции и Хорватии. Также журналисты пишут, что обмен состоялся при посредничестве наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана. Это самый молодой в мире министр обороны, но известен он не этим. США считают его ответственным за убийство журналиста The Washington Post Джамаля Хашукджи.

Минобороны официально подтвердило возвращение 55 российских военнопленных с территорий, подконтрольных Украине, к полудню 22 сентября. В ведомстве уточнили, что в украинском плену российским военным «грозила смертельная опасность». Сейчас все возвращённые военные находятся в медицинских учреждениях, им оказывается необходимая помощь. Медведчук в сообщении ведомства не упоминался. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что у него нет полномочий комментировать — действительно ли Медведчук числится среди участников обмена.



«Наши — дома! 55 человек. Это плохо? Плохо это? Что информацию опять мы получили спустя ночь, что все это время получали ее от врагов да от саудитов — ну, тут уже челюстно-лицевой аппарат устал говорить, а пальцы — писать. Плохо. Очень плохо. Из рук вон. Но 55 наших — дома», — написала в своём телеграм-канале главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян. Не стал сдерживать себя корреспондент ВГТРК Андрей Руденко. Вечером 21 сентября он опубликовал в своём телеграм-канале фотографии СМИ с освобождёнными украинскими пленными с подписью: «Кто-то, что-то объяснит????» (Орфография и пунктуация Руденко сохранены. — Прим. ред.)

Через 35 минут появилась следующая запись: «Ощущение, что хером поводили…» Затем Руденко написал об освобождении бойцов «Азова» и что про Медведчука «наверняка почти правда».

Последняя запись Руденко в 2:30 ночи гласит: «Хотелось бы ещё, что-то добавить, но авторитетные личности уверяют, что так надо….Видимо да. Не нам убогим в этом понимать» (орфография и пунктуация Руденко сохранены. — Прим. ред.).

.

Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»

