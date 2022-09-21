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    СМИ: Двое американцев и британцев оказались в числе 10 освобожденных из российского плена

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    Двое граждан США и двое британцев оказались в числе 10 иностранцев, которые днем 21 сентября были освобождены из российского плена при участии наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Reuters.

    Речь, в частности, идет о 39-летнем Александере Дрюке и 27-летнем Энди Хьюне. Уроженцы штата Алабама (США) оказались в плену в начале июня текущего года на востоке Украины. Оба оказались одними из первых в числе пленных.

    Среди других пленных, оказавшихся в числе освобожденных, называются имена британцев Шона Пиннера и Эйдена Аслина, приговоренных ранее к смертной казни в ДНР.

    По данным Al Arabiya, среди тех, кто был освобожден из плена — пятеро британцев, двое граждан США, по одному гражданину Марокко, Швеции, Хорватии.

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