СМИ: Двое американцев и британцев оказались в числе 10 освобожденных из российского плена

Двое граждан США и двое британцев оказались в числе 10 иностранцев, которые днем 21 сентября были освобождены из российского плена при участии наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Reuters.



Речь, в частности, идет о 39-летнем Александере Дрюке и 27-летнем Энди Хьюне. Уроженцы штата Алабама (США) оказались в плену в начале июня текущего года на востоке Украины. Оба оказались одними из первых в числе пленных.

