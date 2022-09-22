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    Украинский конфликт

    «Коммерсант»: Состоялся обмен военнопленными, на свободе в том числе Медведчук

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    2 комментария

    Федеральный «Коммерсант», а также ряд сотрудников государственных российских телеканалов подтверждают обмен пленными, который состоялся между Россией и Украиной. В числе освобожденных называют украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука.

    По информации лояльных Кремлю военкоров, 50 российских военнослужащих (по другим источникам — 55) прибыли на аэродром Чкаловский, их доставил военно-транспортный борт. А Россия якобы передала Украине в рамках обмена 205 военнопленных. В пророссийских телеграм-каналах сообщают, что завтра в Россию будут доставлены еще 30 человек.

    «Как сообщает украинская сторона, Украина обменяла своих военнопленных, России передали украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука. Обмен пленными подтвердил президент Украины Владимир Зеленский в прямом эфире телемарафона», — пишет «Коммерсант».

    Среди пленных, переданных Украине, — командиры батальона «Азов»* («запрещенная в России организация), пишут российские военкоры. Отмечается, что «азовцы» останутся в Турции «под личные гарантии» турецкого президента Эрдогана до окончания боевых действий на территории Украины.

    Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что приветствует российско-украинскую договоренность, и подчеркнул, что в рамках обмена свободу получили двое американских граждан, которые ранее были приговорены к смертной казни судом ДНР. СМИ сообщают, что всего было освобождено 10 граждан третьих стран, которых обвиняли в наемничестве в пользу Украины.

    Руководитель государственного российского канала RT Маргарита Симонян многочисленные публикации украинских СМИ прокомментировала так:

    «Что важнее? Радость от спасения своих или удовлетворение от возмездия врагу?

    Для меня — первое. Знаю многих, для кого — второе. И могу их понять. Но для меня — по-прежнему первое.

    Это всё, что пока могу сказать про состоявшийся обмен. Завтра будет больше».

    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии 2

    Свободу Лёхе!22 Сен 2022 в 02:56
    Не помню, чтобы говорил про Женщин плохо, хотя.. много было соблазнов.., в том числе и по отношению к бывшей Жене, было.. но, всегда что-то останавливало.., сейчас настолько сложно удержаться, чтобы не сказать, что.. госпожа на RT - откровенная.., ну скажем так, - ...! - Так говорить - нельзя! - Прости! Сам знаешь, ни про одну Женщину я так не говорил! - Подтверждаю, первый такой случай но, - не прощаю, - опасная тенденция! - Давай забудем про эту.., ... - Что предлагаешь? - Нет-нет, на Душу не рассчитывай! ) - Довольно таки вольно чувствуешь себя в России! - Желаешь от меня доклад?! ) Что происходит? - Будь любезен! - На каком языке? - На.., впрочем, - сам выбирай! ) - Выбор.. так велик, что мне не подобрать.. язык! ) - Выбирай - какие знаешь! ) - Господи, знаю.. лишь Один! ) - Да, язык Души, он лишь один тебя спасёт! ) - Постой-постой, что за Язык такой?! ) - Этот Язык не познаётся через 0,5, хотя.., лукавить не буду, литр нужен! )-Господи, возможно ли людям молодым всё это избежать?
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