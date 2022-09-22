«Коммерсант»: Состоялся обмен военнопленными, на свободе в том числе Медведчук

Федеральный «Коммерсант», а также ряд сотрудников государственных российских телеканалов подтверждают обмен пленными, который состоялся между Россией и Украиной. В числе освобожденных называют украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука. По информации лояльных Кремлю военкоров, 50 российских военнослужащих (по другим источникам — 55) прибыли на аэродром Чкаловский, их доставил военно-транспортный борт. А Россия якобы передала Украине в рамках обмена 205 военнопленных. В пророссийских телеграм-каналах сообщают, что завтра в Россию будут доставлены еще 30 человек.

«Как сообщает украинская сторона, Украина обменяла своих военнопленных, России передали украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука. Обмен пленными подтвердил президент Украины Владимир Зеленский в прямом эфире телемарафона», — пишет «Коммерсант». Среди пленных, переданных Украине, — командиры батальона «Азов»* («запрещенная в России организация), пишут российские военкоры. Отмечается, что «азовцы» останутся в Турции «под личные гарантии» турецкого президента Эрдогана до окончания боевых действий на территории Украины.

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что приветствует российско-украинскую договоренность, и подчеркнул, что в рамках обмена свободу получили двое американских граждан, которые ранее были приговорены к смертной казни судом ДНР. СМИ сообщают, что всего было освобождено 10 граждан третьих стран, которых обвиняли в наемничестве в пользу Украины. Руководитель государственного российского канала RT Маргарита Симонян многочисленные публикации украинских СМИ прокомментировала так: «Что важнее? Радость от спасения своих или удовлетворение от возмездия врагу?