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    Боевые действия на Украине

    Приговоренным к смертной казни в ДНР британцам отказали в статусе военнопленных

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    15 комментариев

    Британские подданные Эйден Аслин и Шон Пиннер, приговоренные к смертной казни в Донецкой Народной Республике, в соответствии с международным гуманитарным правом не могут считаться комбатантами и претендовать на статус военнопленных, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    «Вопреки заявлениям британских официальных лиц, упомянутые граждане являются не военнопленными, а наемниками. Направляемые Западом в помощь киевскому националистическому режиму наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного», — говорится в заявлении Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ в пятницу, 10 июня.

    Как утверждают в министерстве, российская сторона «неоднократно информировала посольство Великобритании в Москве о том, что по всем вопросам плененных англичан следует обращаться к властям Донецкой Народной Республики или Луганской Народной Республики». Однако Лондон не проявил «никакой инициативы в этом плане». Заявлений, касающихся Аслина и Пиннера, по словам Захаровой, в МИД также не поступало.

    Накануне Верховный суд ДНР приговорил к смертной казни троих иностранных граждан, признанных виновными в участии в боевых действиях на стороне Украины в качестве наемников. В частности, на скамье подсудимых оказались подданные Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, проходившие службу в 36-й отдельной бригаде морской пехоты ВСУ.

    Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что преступления, совершенные иностранными гражданами на территории Донецкой Народной Республики, рассматриваются властями ДНР в соответствии с местным законодательством, и призвал не мешать «работе судебной и правоохранительной системы».

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    Комментарии (15)

    chip1
    Не нужно искать логики там где ее нет, весь мир живет по двойным стандартам, Россия в этом плане не хуже и не лучше остальных стран! Если были уличены в преступлениях, то заслужили вышку, если приговор вынесли по политическим мотивам, значит им не повезло!
    NATALIA18L
    А потом в ответ Украинцы казнят наших контрактников
    Sergey_K
    Родина похоже в очередной раз хочет подставить своих граждан под удар. Кириенко, Лавров и т п взятием заложников и шантажом пытаются заставить британцев признать элдэнеэрию самостоятельными политическими единицами.
    При этом создавая угрозу расправы над россиянами, работающими в той же Африке в коммерческих силовых структурах. Ответка по ним прилетит то однозначно.
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