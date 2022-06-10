Приговоренным к смертной казни в ДНР британцам отказали в статусе военнопленных

Британские подданные Эйден Аслин и Шон Пиннер, приговоренные к смертной казни в Донецкой Народной Республике, в соответствии с международным гуманитарным правом не могут считаться комбатантами и претендовать на статус военнопленных, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Вопреки заявлениям британских официальных лиц, упомянутые граждане являются не военнопленными, а наемниками. Направляемые Западом в помощь киевскому националистическому режиму наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного», — говорится в заявлении Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ в пятницу, 10 июня.



Как утверждают в министерстве, российская сторона «неоднократно информировала посольство Великобритании в Москве о том, что по всем вопросам плененных англичан следует обращаться к властям Донецкой Народной Республики или Луганской Народной Республики». Однако Лондон не проявил «никакой инициативы в этом плане». Заявлений, касающихся Аслина и Пиннера, по словам Захаровой, в МИД также не поступало.



Накануне Верховный суд ДНР приговорил к смертной казни троих иностранных граждан, признанных виновными в участии в боевых действиях на стороне Украины в качестве наемников. В частности, на скамье подсудимых оказались подданные Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, проходившие службу в 36-й отдельной бригаде морской пехоты ВСУ.

