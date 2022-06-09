Суд в ДНР приговорил к смертной казни троих «иностранных наемников»

Верховный суд Донецкой народной республики приговорил к смертной казни троих иностранцев, которых признали виновными в участии в боевых действиях на стороне Украины в качестве наемников. Об этом 9 июня пишет ТАСС.



На скамье подсудимых оказались подданные Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также марокканец Саадун Брагим. Как уточняет «Донецкое агентство новостей», все трое проходили службу в 36-й отдельной бригаде морской пехоты ВСУ.

