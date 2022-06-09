Суд в ДНР приговорил к смертной казни троих «иностранных наемников»

Верховный суд Донецкой народной республики приговорил к смертной казни троих иностранцев, которых признали виновными в участии в боевых действиях на стороне Украины в качестве наемников. Об этом 9 июня пишет ТАСС.
На скамье подсудимых оказались подданные Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также марокканец Саадун Брагим. Как уточняет «Донецкое агентство новостей», все трое проходили службу в 36-й отдельной бригаде морской пехоты ВСУ.
«Установлено, что действия наемников привели к гибели и ранениям гражданских лиц, а также повреждениям объектов гражданской и социальной инфраструктуры на территории республики», — пишет издание.
Ранее власти Великобритании заявили о намерении обжаловать возможный смертный приговор своим гражданам в ДНР. На это есть месяц.
Пиннер и Аслин оказались в плену в начале апреля, они сдались в Мариуполе. Саадун 12 марта сдался в плен в Волновахе.
Согласно Уголовно-исполнительному кодексу ДНР, который вступает в силу с 1 июля этого года, положения об исполнении наказания в виде смертной казни вводятся в действие с 1 января 2025 года. Смертная казнь исполняется непублично путем расстрела. Тело для захоронения не выдается и о месте его захоронения не сообщается. Обязаны только известить суд и одного из близких родственников.