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    Боевые действия на Украине

    Суд в ДНР приговорил к смертной казни троих «иностранных наемников»

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    6 комментариев

    Верховный суд Донецкой народной республики приговорил к смертной казни троих иностранцев, которых признали виновными в участии в боевых действиях на стороне Украины в качестве наемников. Об этом 9 июня пишет ТАСС.

    На скамье подсудимых оказались подданные Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также марокканец Саадун Брагим. Как уточняет «Донецкое агентство новостей», все трое проходили службу в 36-й отдельной бригаде морской пехоты ВСУ.

    «Установлено, что действия наемников привели к гибели и ранениям гражданских лиц, а также повреждениям объектов гражданской и социальной инфраструктуры на территории республики», — пишет издание.

    Ранее власти Великобритании заявили о намерении обжаловать возможный смертный приговор своим гражданам в ДНР. На это есть месяц.

    Пиннер и Аслин оказались в плену в начале апреля, они сдались в Мариуполе. Саадун 12 марта сдался в плен в Волновахе.

    Согласно Уголовно-исполнительному кодексу ДНР, который вступает в силу с 1 июля этого года, положения об исполнении наказания в виде смертной казни вводятся в действие с 1 января 2025 года. Смертная казнь исполняется непублично путем расстрела. Тело для захоронения не выдается и о месте его захоронения не сообщается. Обязаны только известить суд и одного из близких родственников.

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    Комментарии (6)

    274668801
    Я против. Никто не имеет права убивать человека.Не Пушилин им жизнь даровал. А если они и убили кого то, то максимум пожизненно сидет в тюрьме должны
    sakorol
    мало дали
    274765653
    И правильно.
    Было оружие в руках, значит все.
    Это не САФАРИ.
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