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    Боевые действия на Украине

    Минобороны: С Украины в Россию вернулись 55 пленных военнослужащих

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    55 российских военнослужащих удалось вернуть в Россию в результате переговоров. Об этом 22 сентября сообщает Минобороны РФ.

    «В результате сложного переговорного процесса по обмену сегодня ночью с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 55 военнослужащих Вооруженных сил РФ, Донецкой и Луганской республик, которым в плену грозила смертельная опасность», — говорится в сообщении.

    Ведомство уточняет, что освобожденных мужчин доставили самолетом на территорию России. Сейчас они находятся в медучреждениях, где получают медицинскую и психологическую помощь. Уточняется, что военнослужащим предоставлена возможность связаться с близкими.

    Накануне газета «Коммерсантъ» сообщила, что состоялся обмен военнопленными между РФ и Украиной. «России передали украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука», — утверждается в публикации.

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