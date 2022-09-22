Минобороны: С Украины в Россию вернулись 55 пленных военнослужащих

55 российских военнослужащих удалось вернуть в Россию в результате переговоров. Об этом 22 сентября сообщает Минобороны РФ.



«В результате сложного переговорного процесса по обмену сегодня ночью с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 55 военнослужащих Вооруженных сил РФ, Донецкой и Луганской республик, которым в плену грозила смертельная опасность», — говорится в сообщении.

Ведомство уточняет, что освобожденных мужчин доставили самолетом на территорию России. Сейчас они находятся в медучреждениях, где получают медицинскую и психологическую помощь. Уточняется, что военнослужащим предоставлена возможность связаться с близкими.