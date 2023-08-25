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    Финны задержали националиста из Петербурга. Украина требует экстрадиции

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    Полиция Финляндии задержала 36-летнего уроженца Ленинграда — одного из лидеров диверсионно-штурмовой разведгруппы «Русич» Яна «Славяна» Петровского, сообщает СМИ Суоми. Украина требует экстрадиции россиянина.

    Как сообщают журналисты 25 августа, россиянина подозревают «в участии в деятельности террористической группы и иной поддержке деятельности террористической группы на востоке Украины, в Донецкой и Луганской областях в 2014–2015 годах». Уездный суд Восточной Уусимаа должен в ближайшее время рассмотреть вопрос о продлении содержания Петровского под стражей — время необходимо, «чтобы содействовать расследованию дела об экстрадиции». Её добивается Украина.

    Как пишут журналисты, Петровский, теперь известный как Воислав Торден, был татуировщиком в Осло, но был депортирован из Норвегии, обвинив страну в политическом преследовании. Сам он отрицал совершение инкриминируемых ему преступлений и заявил, что был «законопослушным гражданином как в Норвегии, так и в России».

    Российское посольство проинформировано о задержании в Финляндии россиянина по обращению Киева, принимает меры для консульской помощи, рассказали РИА Новости в дипмиссии.

    В самой ДШРГ «Русич» пояснили, что Петровского задержали еще месяц назад.

    Как писала «Фонтанка», Славян — соратник националиста Вячеслава Дацика, правая рука другого выходца из Петербурга, националиста Алексея Мильчакова, участник ультраправых движений Норвегии, принимал участие в боевых действиях на Украине ещё 8 лет назад, прославившись позированием на фоне трупов украинских военных, был объявлен в розыск военной прокуратурой Украины, а позже выслан из Норвегии. В сентябре 2022 года США ввели санкции в отношении Мильчакова и Петровского.

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