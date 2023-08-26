СМИ: националист «Славян» из Петербурга планирует просить убежища в Финляндии

Уроженец Ленинграда и один из лидеров диверсионно-штурмовой разведгруппы «Русич» Ян Петровский (позывной «Славян»), планирует просить убежища в Финляндии, сообщает СМИ Суоми со ссылкой на его адвоката 26 августа.
Как пишут журналисты, суд финского уезда Восточная Уусимаа 25 августа продлил срок содержания Петровского, которого зовут теперь Воислав Торден, под стражей до дальнейшего уведомления. При этом мужчина отрицает свою вину и, по словам адвоката, хочет просить убежища в Суоми.
Посольство России в Финляндии сообщило, что договорилось о предоставлении Финляндией консульского доступа к задержанному после его личного обращения.
«Начаты переговоры об организации его посещения консульскими сотрудниками. Достигнута договоренность о встрече с ним в ближайшие дни, — рассказали в посольстве. — В настоящий момент
О том, кто такой Ян Петровский («Славян»), которого задержали в Финляндии, и как он прошёл путь от тату-мастера до бойца за Донбасс, читайте в материале «Фонтанки».
А находящиеся в зоне СВО бойцы диверсионно-штурмовой разведгруппы «Русич» заявили, что «прекращают выполнение любых боевых задач» до разрешения ситуации с задержанием Петровского.