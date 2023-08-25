ДШРГ «Русич» заявил, что «прекращает выполнение любых боевых задач» пока не разрешится ситуация с Петровским

Находящиеся в зоне СВО бойцы диверсионно-штурмовой разведгруппы «Русич» заявили, что «прекращают выполнение любых боевых задач» до разрешения ситуации с задержанием одного из командиров группы Яна Петровского. Сообщение об этом вечером 25 августа появилось в телеграм-канале ДШРГ.

«А пока ситуация со Славяном не решится в нужную нам сторону (выдача РФ) — «Русич» прекращает выполнение любых боевых задач. Будет время отдохнуть и решить накопившиеся дела», — сказано в публикации. Завершается она рассуждением о защите страной своих граждан и наоборот.



О задержании Яна Петровского (Славяна) в Финляндии стало известно в пятницу днем. Россиянина подозревают «в участии в деятельности террористической группы и иной поддержке деятельности террористической группы на востоке Украины, в Донецкой и Луганской областях в 2014–2015 годах». Решается вопрос о его возможной экстрадиции, которой добивается Украина. Подробнее о том, кто такой Славян, читайте в нашем материале. Российское посольство проинформировано о задержании в Финляндии россиянина по обращению Киева, принимает меры для консульской помощи, рассказали РИА Новости в дипмиссии.

ДШРГ (десантно-штурмовая разведывательная группа) «Русич» впервые заявила о себе в 2014 году, во время боев за Луганщину. Командир подразделения — Алексей Мильчаков родом из Петербурга. Первый «успех» пришел к нему в подростковом возрасте после расправы над щенком, которому он отрезал голову. Потом было позирование на фоне флагов фашистской Германии, прозвище Фриц, видео с отрезанными человеческими ушами, интервью с признанием «Я нацист». Биография не помешала его службе в армии, он также был замечен в рядах ЧВК «Вагнер» во время сирийской кампании.



В июле 2022 года депутат Госдумы Анатолий Вассерман сообщил порталу News.ru, что «Русич» снова участвует в боях на Украине. Он подозревает «Русич» в военных преступлениях, в связи с чем подал обращение в Следственный комитет и Генпрокуратуру с просьбой проверить подразделение. «В частности, сообщение «Русича» об убийстве пленного имеет признаки военного преступления», — сказано в обращении Вассермана. В телеграм-канале бригады регулярно появляются фото и видео с фронта.

Как писала «Фонтанка», в сентябре 2022 года США ввели санкции против командиров «Русича» — петербуржцев Алексея Мильчакова и Яна Петровского.

