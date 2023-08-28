Торден-Петровский встретился с российскими дипломатами в финской тюрьме

Сотрудники российской дипмиссии в Суоми посетили в тюрьме города Вантаа гражданина РФ
Напомним, 20 июля пограничная служба Финляндии в аэропорту Хельсинки задержала Воислава Тордена, который предъявил российский паспорт и вид на жительство в Финляндии. В Тордене опознали Яна Петровского, более известного как Славян из диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич».
«В ходе встречи
Такая позиция Тордена выглядит несколько непоследовательной. Ранее сообщалось, что после задержания Торден-Петровский просил у властей Финляндии позволить ему уехать в Россию, чтобы участвовать в судебном процессе удаленно, из Петербурга. Затем финская пресса сообщила, что в ходе повторного рассмотрения дела 25 августа Торден-Петровский якобы попросил убежища в Финляндии.
На данный момент Украина требует экстрадиции Тордена. Он находится в списках санкций США под именем Ян Петровский.