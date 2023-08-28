Торден-Петровский встретился с российскими дипломатами в финской тюрьме

Сотрудники российской дипмиссии в Суоми посетили в тюрьме города Вантаа гражданина РФ В. И. Тордена ( Я. И. Петровского ), сообщает 28 августа официальный телеграм-канал посольства России в Финляндии.



Напомним, 20 июля пограничная служба Финляндии в аэропорту Хельсинки задержала Воислава Тордена, который предъявил российский паспорт и вид на жительство в Финляндии. В Тордене опознали Яна Петровского, более известного как Славян из диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич».

