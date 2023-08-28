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    Торден-Петровский встретился с российскими дипломатами в финской тюрьме

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    Сотрудники российской дипмиссии в Суоми посетили в тюрьме города Вантаа гражданина РФ В. И. Тордена (Я. И. Петровского), сообщает 28 августа официальный телеграм-канал посольства России в Финляндии.

    Напомним, 20 июля пограничная служба Финляндии в аэропорту Хельсинки задержала Воислава Тордена, который предъявил российский паспорт и вид на жительство в Финляндии. В Тордене опознали Яна Петровского, более известного как Славян из диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич».

    «В ходе встречи В. И. Торден сообщил, что жалоб на условия содержания и обстоятельства задержания не имеет, выразил пожелание о своем скорейшем возвращении в Россию. Состоялось подробное обсуждение сложившейся ситуации и перспектив ее разрешения», — говорится в сообщении посольства РФ в Суоми.

    Такая позиция Тордена выглядит несколько непоследовательной. Ранее сообщалось, что после задержания Торден-Петровский просил у властей Финляндии позволить ему уехать в Россию, чтобы участвовать в судебном процессе удаленно, из Петербурга. Затем финская пресса сообщила, что в ходе повторного рассмотрения дела 25 августа Торден-Петровский якобы попросил убежища в Финляндии.

    На данный момент Украина требует экстрадиции Тордена. Он находится в списках санкций США под именем Ян Петровский.

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