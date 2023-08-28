Как финские пограничники установили, что Торден — на самом деле националист Ян Петровский

20 июля Пограничная служба Финляндии в аэропорту Хельсинки проводила досмотр граждан у выхода на посадку самолета, отправляющегося в Ниццу. Одним из пассажиров оказался Воислав Торден, который предъявил российский паспорт и вид на жительство в Финляндии. Сравнение Тордена с фотографиями из базы данных вскрыло, что перед пограничниками на самом деле Ян Петровский, более известный как «Славян» из диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич», пишут 28 августа финские СМИ.

Петровскому был запрещен въезд в Норвегию и Чехию. Этот запрет распространялся на всю Шенгенскую зону, в которую входит Финляндия.



После этого отдел по борьбе с преступностью начал расследование о нарушении миграционных правил. Пограничники подозревают, что Торден при получении ВНЖ предоставил документы, из которых не было понятно, что Торден и Петровский — на самом деле один человек.



Были ли у задержанного настоящие документы, или он их подделал, не сообщается.

Когда уездный суд Хельсинки постановил задержать россиянина, Торден-Петровский просил у властей Финляндии позволить ему уехать в Россию, чтобы участвовать в судебном процессе удаленно, из Петербурга. В ходе повторного рассмотрения дела 25 августа Торден-Петровский попросил убежища в Финляндии, пишут финские журналисты.



На данный момент Украина требует его экстрадиции. Он находится в списках санкций США под именем Ян Петровский и подозревается в военных преступлениях.

Известно, что в 2014 году Петровский вместе с другими участниками боевого националистического отряда «Русич» отправился на Украину, чтобы воевать на стороне ополченцев.

Осенью 2022 года, когда депутат Анатолий Вассерман узнал, что «Русич» снова находится в Донбассе, обратился в Генпрокуратуру и Следственный комитет из-за подозрений в военных преступлениях. «В частности, сообщение «Русича» об убийстве пленного имеет признаки военного преступления», — говорилось в обращении Вассермана.

Позже «Фонтанка» обратилась к депутату Госдумы Андрею Картаполову, чтобы прояснить позицию российских властей по отношению к националистам из «Русича».