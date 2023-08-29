Задержанному в Финляндии лидеру ДШРГ «Русич» за несколько часов собрали почти миллион на адвоката

Почти миллион рублей удалось собрать ДШРГ «Русич» для задержанного в Финляндии Яна «Славяна» Петровского. Об этом сообщается 29 августа в телеграм-канале десантно-штурмовой разведывательной группы. Уточняется, что сбор был закрыт через несколько часов, итоговая сумма превысила
«Наша семья передает вам всем великую благодарность! Мы и не рассчитывали, что столько людей откликнется на зов помощи... Однако дело еще не закончилось, мы не знаем, сколько продлятся разбирательства. Поэтому всем желающим помочь финансово на защиту Яна — отказывать не будем», — написали администраторы канала.
Петровского задержали 20 июля в аэропорту Вантаа при попытке вылететь с семьей в Ниццу, чтобы навестить родственников. «Фонтанка» рассказывала о том, как он попал в Финляндию. Биографию Яна Петровского и его путь от тату-мастера до бойца за Донбасс читайте здесь.