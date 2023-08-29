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    Задержанному в Финляндии лидеру ДШРГ «Русич» за несколько часов собрали почти миллион на адвоката

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    Почти миллион рублей удалось собрать ДШРГ «Русич» для задержанного в Финляндии Яна «Славяна» Петровского. Об этом сообщается 29 августа в телеграм-канале десантно-штурмовой разведывательной группы. Уточняется, что сбор был закрыт через несколько часов, итоговая сумма превысила 850 тысяч рублей. Эти средства будут переданы адвокату Петровского через его жену.

    «Наша семья передает вам всем великую благодарность! Мы и не рассчитывали, что столько людей откликнется на зов помощи... Однако дело еще не закончилось, мы не знаем, сколько продлятся разбирательства. Поэтому всем желающим помочь финансово на защиту Яна — отказывать не будем», — написали администраторы канала.

    Петровского задержали 20 июля в аэропорту Вантаа при попытке вылететь с семьей в Ниццу, чтобы навестить родственников. «Фонтанка» рассказывала о том, как он попал в Финляндию. Биографию Яна Петровского и его путь от тату-мастера до бойца за Донбасс читайте здесь.

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