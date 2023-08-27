«Не вижу русского солдата шантажистом». Как после задержания Славяна из ДШРГ «Русич» заговорили о нацистах

Фото: кадр из видео «Луганск 24» Поделиться Поделиться





Заявление десантно-штурмовой разведгруппы «Русич» о том, что они перестают выполнять все боевые задачи, привело к новым философским упражнениям в телеграм-каналах. Так называемые лидеры мнений засомневались, стоит ли вступаться за задержанного в Финляндии заместителя командира группировки Яна Петровского, учитывая его взгляды.



«Вчера посмотрела на ночь видео, где пухлогубый молодой человек в галстуке произносит с удовольствием: "Я нацист. Да, я нацист". Оказалось, что это член десантно-штурмовой разведывательный группы «Русич», родившийся в Санкт-Петербурге», — поделилась своим открытием главред ИА Regnum и член Совета по правам человека при президенте РФ Марина Ахмедова. И тут же получила в ответ от «Русича» определение «самки, кукарекающей в Сети».



Видео, о котором идет речь, не первый год. Для командира «Русича» Алексея Мильчакова это не было внезапным признанием: можно вспомнить его фото на фоне флагов фашистской Германии или прозвище Фриц. Укладываются в эту картину и щенок, которому Мильчаков отрезал голову еще в подростковом возрасте, и ролик с человеческими ушами, снятый намного позже. Другие члены группировки, о которой широко стало известно во время боев в Луганской области в 2014 году, своих симпатий тоже часто не скрывают: позируют со вскинутыми руками и набивают татуировки в виде свастики.



В сентябре 2022 года, когда США ввели санкции против Мильчакова и Петровского, американский Минфин назвал «Русич» «неонацистской военизированной группировкой». Несколькими месяцами ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман попросил Следственный комитет и Генпрокуратуру проверить «Русич» на предмет совершения военного преступления — причиной стала публикация в канале ДШРГ об убийстве пленных.

На взгляды членов «Русича» снова обратили внимание после известия о задержании 36-летнего Яна Петровского по прозвищу Славян. Подробнее о личности арестованного в Финляндии Петровского, экстрадиции которого теперь требует Украина, читайте в материале «Фонтанки». Жена Петровского в категоричной форме отказалась отвечать на вопросы нашего издания.



В телеграм-канале самой группировки заявили, что раз российские власти не помогают вернуть Петровского на родину, то и воевать им больше незачем. «Ни одна бригада Министерства обороны никогда не скажет: у меня претензии, прекращаю воевать. Это — чистый шантаж. Не вижу русского солдата шантажистом», — заявила Ахмедова. Что касается самого Петровского, то «очень жаль», «но сама группа уже отказалась принимать дальнейшее участие в СВО». Заговорила главред Regnum и о нацизме: «Участие в боевых действиях на Донбассе с 14-го года вовсе тут не индульгенция нацизму. А я не знаю, зачем пошли тогда воевать конкретно эти товарищи. За свободу Донбасса или за любовью к крови. Поэтому если ты нацист, то это — лишь прискорбный факт твоей биографии. Вот залезь в темный угол, сиди там, не отсвечивая, и решай сугубо личные накопившиеся дела. А шантажировать через службу Родине (если это она) не надо».



Адвокат Сталина Гуревич написала, что возвращения Петровского нужно требовать для привлечения его к ответственности за реабилитацию нацизма: «Если кто-то забыл, спецоперация началась, потому что на Украине поднял голову нацизм. Мы хотим бороться с нацистами при помощи нацистов? Нам нужно, чтобы в России начали маршировать "белые братья"»? К тем, кто относится к Славяну как к герою, у Гуревич возникли вопросы: «Интересно, а все те, кто яростно сейчас требует спасать Славяна как героя, угрожая и топая ногами, просто не знакомы с его и Мильчакова, а также некоторых "русичей" риторикой или всецело ее разделяют?»



Публикация Гуревич стала ответом на пост журналистки Екатерины Винокуровой, которая тоже к группировке симпатий явно не питает: «Знаете, я никогда вот не забуду пост, где ДШРГ «Русич» предлагали ставить над украинцами биологические опыты во славу доктора Менгеле. Фиг вам они мне, а не соотечественники. Надеюсь, МИД не шевельнется ради нацистов».



Член Общественной палаты РФ, скрипач Петр Лундстрем высказался более аккуратно. Он написал, что в ситуации с Петровским «вопросов больше, чем ответов» и напомнил о добровольцах, которые не могут, в отличие от бойцов «Русича», «прекратить выполнение боевых задач». Самих членов ДШРГ Лундстрем, по его словам, «никогда осмотрительно не трогал», чтобы «не дали по голове дубиной».



Прозвучали слова и от официальных лиц. «Есть определенная связь между этим складом мышления и упрощенным отношением к насилию. Так как же нам все-таки относиться к людям, которые исповедуют такую же идеологию, как и наш противник, но при этом находятся на нашей стороне баррикад», — написал заместитель начальника Главного управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский.

