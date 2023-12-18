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    Окружной суд Хельсинки постановил заключить под стражу петербуржца Воислава Тордена

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    Окружной суд в Хельсинки постановил арестовать бывшего командира диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич» петербуржца Воислава Тордена — в прошлом Яна Петровского. Его подозревают в совершении военного преступления на Украине, пишет 18 декабря газета Helsingin Sanomat. Уточняется, что Тордена продолжат содержать в городе Вантаа.

    Заключить Тордена под стражу потребовала Центральная криминальная полиция Финляндии. Согласно обвинительному заключению, предполагаемые преступления были совершены в 2014–2015 годах на территории Украины.

    Воислава Тордена задержали в июле по запросу Украины, а с августа содержали в следственном изоляторе Вантаа. 8 декабря финский суд отказал в экстрадиции Тордена на Украину и постановил освободить. Сразу после выхода из изолятора его задержала Пограничная служба.

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