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Город Тридцать «писем счастья» за ремонт. Жителям Васильевского пришел сюрприз за платную парковку

Тридцать «писем счастья» за ремонт. Жителям Васильевского пришел сюрприз за платную парковку

Жители одной из улиц в Василеостровском районе Петербурга неожиданно для себя дружно получили штрафы за стоянку в зоне платной парковки. Дело оказалось в ремонте.

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15 комментариев

Как рассказала читательница «Фонтанки» Дарья, 28 октября ей и всем соседям по 14-15-й линиям В. О., с которыми она общается, пришли штрафы за нарушение правил парковки, а именно — за парковку под временным знаком «Остановка запрещена». Зафиксировано оно было на их же улице примерно в одно время — в одиннадцатом-двенадцатом часу вечера 14 октября. Улица входит в зону платной парковки, и жители оставляют на ней машины, имея парковочное разрешение.

По словам Дарьи, когда люди парковались там в этот день, никаких запрещающих знаков на улице не было, а поздним вечером всем зафиксировали правонарушение. К тому времени, как стали приходить штрафы, знак уже был убран. На фото — как улица выглядела 28 октября. Со слов читательницы, когда она парковалась 14 октября, стоял только временный знак о дорожных работах и ограничении скорости.

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Она добавила, что жители следили за знаками, так как на улице идет ремонт дорожного покрытия. «Именно поэтому даже те, кто парковался в другом месте, припарковались на этой улице, потому как другая часть улицы была перекрыта после дорожных работ. В итоге более 30 автомобилистов, имеющих парковочные разрешения, получили штрафы с 22:50 до 23:00 14 октября», — рассказала Дарья.

В комитете по транспорту «Фонтанке» пояснили, что ограничения на 14–15-й линиях В. О. связаны с ремонтом дорожного покрытия, который ведется там с сентября. Временные знаки устанавливает подрядчик работ, а информирует об изменениях — Государственная административно-техническая инспекция. В Центре управления парковками тоже ответили, что в данном случае знаки ставит подрядчик, но отметили, что жители могут попытаться обжаловать штрафы. По словам Дарьи, они планируют это сделать и уже направили обращения в несколько инстанций.

На сайте ГАТИ с середины сентября опубликовано распоряжение о временных ограничениях движения на 14–15-й линиях В. О. в связи с ремонтом дороги. В нем указаны этапы, но 14 октября не попадает ни в один промежуток с перекрытием дорог, только в общий период ограничения движения от набережной Лейтенанта Шмидта до тупика у Смоленки с 19 сентября по 25 ноября.

В самой инспекции прокомментировали, что производитель работ устанавливает знаки в соответствии со своим графиком. Информация об ограничениях движения отображается на карте ГАТИ и в «Яндекс.Навигаторе». Но ограничения, касающиеся парковки, там, как можно заметить, не указываются. Эту информацию можно посмотреть на интерактивной карте городских парковок. Ограничения выделены на ней черным цветом. 14–15-й линии В. О. как раз обозначены им. Однако информация эта актуальна в реальном времени, и что было две недели назад, по ней не скажешь.

Ремонт на 14–15-й линиях ведет ООО «СК „Орион плюс“» с привлечением АО «ПО „Возрождение“» в качестве субподрядчика. Согласно плану производственных мероприятий, 14 октября на участке улицы от Камской до Малого проспекта В. О. укладывали асфальт на проезжей части и на время работ там были установлены временные знаки «Остановка запрещена», а знаки платной парковки зачехлены, сообщили в «Орион плюс». В компании «Возрождение» подтвердили эту информацию и пояснили, что во время работ по асфальтированию этапность меняется почти каждый день, в связи с чем часто меняется схема организации движения и знаки, в том числе вводится запрет остановки на проезжей части.

«Выставление или смена схемы организации дорожного движения производятся в течение определенного времени, выставляются знаки, производится чехление существующих знаков, поэтому возможно кратковременное противоречие», — добавили в компании.

Подобный случай произошел и на 14–15-й линиях В. О. ., вызвав вопросы у местных жителей. Как рассказали в группе «Живем на Васильевском» «ВКонтакте», утром 28 октября знак «Платная парковка» дополнили знаком «Остановка запрещена», из-за чего получилось противоречие. В Центре управления парковками отметили, что подрядчик должен был закрыть верхний знак, оставив только запрет остановки. Если кому-то пришел штраф при таком знаке, его нужно оспаривать и прикладывать фотографию.

«Пример представленного фото — производятся работы по установке схемы ОДД, временный дорожный знак 3.27 „Остановка запрещена“ установлен, но еще не успели зачехлить знак платной парковки», — прокомментировали в компаниях. Также в пресс-службах отметили, что иногда знаки могут расчехлиться самопроизвольно, например из-за погоды, и не всегда это возможно обнаружить своевременно.

По словам читательницы «Фонтанки», путаницу исправили на следующий день: после полудня 29 октября знак «Платная парковка» был замотан.

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Петербург Парковка Штрафы
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Комментарии
15
260850771
1 час
Сочувствую, кто в центре живет.
282340562
1 час
Хорошая статья, из неё хорошо видно, что сотрудники комтранса совершенно не способны организовать работу структур задействованных в одном мероприятии - только одни формальные отписки, отговорки и перекладывания на других участников. Странно, что такой формальный подход наверху всех устраивает. Ведь из-за такого не профессионализма негатив льется именно на Беглова .
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