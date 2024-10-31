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Происшествия Больше 40 беспилотников за 1,5 часа: Минобороны отчиталось о сбитых дронах ВСУ

Больше 40 беспилотников за 1,5 часа: Минобороны отчиталось о сбитых дронах ВСУ

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13 комментариев

41 украинский дрон был уничтожен вечером 31 октября над Курской, Брянской, Орловской, Белгородской областями и Крымом: об этом сообщило в четверг Минобороны России.

По данным военного ведомства, силами ПВО 20 украинских БПЛА были уничтожены над территорией Курской области, 13 — над территорией Брянской области, 4 — над территорией Орловской области, 3 — над территорией Белгородской области и еще 1 БПЛА — над территорией Крыма.

Сообщение Минобороны вышло в 22:27. В 22:36 губернатор Брянской области Александр Богомаз написал, что в его регионе были сбиты уже не 13, а 15 БПЛА.

«Пострадавших и разрушений нет», — отчитался он.

Между тем три беспилотника долетели сегодня до Уфы и атаковали промышленные предприятия.

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Александр Богомаз Минобороны БПЛА Беспилотники
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Комментарии
13
Klaustrofobik
1 час
До 24.02.2022 о атаках беспилотников не было слышно. Что случилось?
AndrewBarsik
1 час
Рост эффективности ПВО налицо. Молодцы! Такими темпами к концу года есть шанс выйти на уровень 100 сбитых дронов в день.
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