Больше 40 беспилотников за 1,5 часа: Минобороны отчиталось о сбитых дронах ВСУ

41 украинский дрон был уничтожен вечером 31 октября над Курской, Брянской, Орловской, Белгородской областями и Крымом: об этом сообщило в четверг Минобороны России.

По данным военного ведомства, силами ПВО 20 украинских БПЛА были уничтожены над территорией Курской области, 13 — над территорией Брянской области, 4 — над территорией Орловской области, 3 — над территорией Белгородской области и еще 1 БПЛА — над территорией Крыма.

Сообщение Минобороны вышло в 22:27. В 22:36 губернатор Брянской области Александр Богомаз написал, что в его регионе были сбиты уже не 13, а 15 БПЛА.

«Пострадавших и разрушений нет», — отчитался он.

Между тем три беспилотника долетели сегодня до Уфы и атаковали промышленные предприятия.