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Происшествия Беспилотники атаковали промышленные предприятия в Уфе

Беспилотники атаковали промышленные предприятия в Уфе

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9 комментариев

Три беспилотника атаковали промышленные предприятия в Уфе, сообщил вечером 31 октября глава Башкирии Радий Хабиров.

Первый дрон упал на территорию одного из предприятий и нанес минимальный ущерб — выбиты стекла в операторской, рассказал губернатор. Еще два БПЛА упали в промышленной зоне.

По словам Хабирова, разрушений и жертв нет. Предприятия работают штатно. На место прибыла группа следователей, МЧС и оперативные службы.

Глава региона добавил, что в Башкирии сформирована комбинированная система обороны от подобных нападений. Она включает инструменты пассивной защиты, наблюдения и уничтожения.

В пресс-службе Росавиации рассказали о снятии в 20:00 по мск ограничений на прилет и вылет воздушных судов из аэропорта Уфы. Ограничения вводились временно и для безопасности горожан и гостей. За это время на запасные аэродромы ушли четыре самолета, добавили в ведомстве.

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Комментарии
9
Заливщик голосовых планок
32 минуты
Надеюсь, предприятие выпускало не спирт?!! А то нам придется ещё где-нибудь сокращать время продажи алкашки!
VKuser174198221
36 минут
Когда же это кончится?
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