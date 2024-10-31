Беспилотники атаковали промышленные предприятия в Уфе

Три беспилотника атаковали промышленные предприятия в Уфе, сообщил вечером 31 октября глава Башкирии Радий Хабиров.
Первый дрон упал на территорию одного из предприятий и нанес минимальный ущерб — выбиты стекла в операторской, рассказал губернатор. Еще два БПЛА упали в промышленной зоне.
По словам Хабирова, разрушений и жертв нет. Предприятия работают штатно. На место прибыла группа следователей, МЧС и оперативные службы.
Глава региона добавил, что в Башкирии сформирована комбинированная система обороны от подобных нападений. Она включает инструменты пассивной защиты, наблюдения и уничтожения.
В пресс-службе Росавиации рассказали о снятии в 20:00 по мск ограничений на прилет и вылет воздушных судов из аэропорта Уфы. Ограничения вводились временно и для безопасности горожан и гостей. За это время на запасные аэродромы ушли четыре самолета, добавили в ведомстве.
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