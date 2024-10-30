Нет оснований. Как быть с водителем автобуса, который теряет сознание за рулем

Источник: Прокуратура Санкт-Петербурга







ДТП с автобусами и автомобилями на площади Восстания породило ряд вопросов: правда ли, что все дело в плохом самочувствии водителя, и почему тогда он за рулем? Ответы — в законодательстве и на снимках.

27 октября водитель автобуса МАЗ маршрута № 54 неожиданно повернул с Невского на Лиговский проспект на красный свет и врезался в заднюю часть «Волгабаса» 181-го маршрута, разбив несколько автомобилей. Помощь потребовалась как минимум десяти пострадавшим, из них двое детей, здоровью двух женщин был причинен тяжкий вред. «Пассажиравтотранс» заявил, что все пострадавшие получат страховые выплаты от СОГАЗа.

Источник: Прокуратура Санкт-Петербурга

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Возбуждены уголовные дела об оказании небезопасных услуг и о несоблюдении ПДД водителем МАЗа. Накануне Куйбышевский районный суд избрал ему в качестве меры пресечения запрет определенных действий. Мурат Желдашев — уроженец Кабардино-Балкарии, ему 39 лет, имеет почти 10-летний стаж безаварийной работы. В ПАТ подчеркнули, что нареканий к работе со стороны руководства автопарка не было. Переработки на момент аварии — тоже: шел четвертый час смены, а перед выходом на линию водитель прошел медосвидетельствование.

Источник: «Фонтанка.ру»

Сам водитель подтвердил, что пришел в себя уже после столкновения. Источник, близкий к следствию, который имел возможность ознакомиться с видеозаписью из кабины, подтверждает: автобус останавливается на светофоре, после чего с Желдашевым происходит что-то вроде спазма, его отбрасывает к спинке кресла, и автобус начинает неконтролируемо разгоняться.

В распоряжении «Фонтанки» есть скрины, на которых видна неестественная поза водителя с вытянутыми вперед руками. Причем она не меняется, даже когда разбитый автобус останавливается, а сам Желдашев сползает с кресла.

В суде — и в ходатайстве следствия — прозвучало: подобное с водителем уже случалось. Он терял сознание с судорогами, но быстро оправился, а врачи никакого диагноза поставить ему не смогли. Как не смогли и сейчас — кроме закрытой черепно-мозговой травмы, полученной в ДТП. Никаких признаков хронического заболевания, которое бы объясняло приступы, нет.

Именно это, насколько можно судить, и позволило мужчине работать даже после первого инцидента (сейчас ему это запретил суд). У работодателя просто нет законных оснований расстаться с сотрудником. Как пояснили «Фонтанке» в «Пассажиравтотрансе», медицинский осмотр водителей регламентируется положением предприятия, которое разработано с учетом требований целого ряда документов:

Трудовой кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;

Постановление Правительства РФ от 05.07.2022 № 1206 «О порядке расследования и учета случаев профессиональных заболеваний работников»;

Приказ Минздрава России от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников…»;

Приказ Минздрава России от 20.05.2022 №342н «Об утверждении порядка прохождения обязательного психиатрического освидетельствования работниками…»;

Приказ Минтруда России № 988н, Минздрава России № 1420н от 31.12.2020 «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры».

Если коротко, то на предприятии проводят обязательные предварительные медосмотры (при поступлении на работу), периодические и внеочередные.



К внеочередному прибегают при наличии рекомендаций по итогам медосмотров или после нетрудоспособности работника, по направлению работодателя. А периодические организовываются для водителей один раз в два года (для тех, кому еще не исполнился 21 год, — ежегодно).

А дальше работодатель руководствуется Трудовым кодексом, его 76-й статьей. Согласно ей, он обязан отстранить человека, не прошедшего обязательный медосмотр и психиатрическое освидетельствование. Либо при выявлении противопоказаний «в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации».



Проще говоря, если человек прошел обязательный осмотр и не имеет противопоказаний для выполнения работы по трудовому договору, у работодателя нет законных оснований для отстранения. В этом случае он даже нарывается на административную ответственность по ст. 5.27 КоАП — «Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права».