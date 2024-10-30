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Город Нет оснований. Как быть с водителем автобуса, который теряет сознание за рулем

Нет оснований. Как быть с водителем автобуса, который теряет сознание за рулем

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12 комментариев

ДТП с автобусами и автомобилями на площади Восстания породило ряд вопросов: правда ли, что все дело в плохом самочувствии водителя, и почему тогда он за рулем? Ответы — в законодательстве и на снимках.

27 октября водитель автобуса МАЗ маршрута № 54 неожиданно повернул с Невского на Лиговский проспект на красный свет и врезался в заднюю часть «Волгабаса» 181-го маршрута, разбив несколько автомобилей. Помощь потребовалась как минимум десяти пострадавшим, из них двое детей, здоровью двух женщин был причинен тяжкий вред. «Пассажиравтотранс» заявил, что все пострадавшие получат страховые выплаты от СОГАЗа.

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Возбуждены уголовные дела об оказании небезопасных услуг и о несоблюдении ПДД водителем МАЗа. Накануне Куйбышевский районный суд избрал ему в качестве меры пресечения запрет определенных действий. Мурат Желдашев — уроженец Кабардино-Балкарии, ему 39 лет, имеет почти 10-летний стаж безаварийной работы. В ПАТ подчеркнули, что нареканий к работе со стороны руководства автопарка не было. Переработки на момент аварии — тоже: шел четвертый час смены, а перед выходом на линию водитель прошел медосвидетельствование.

Сам водитель подтвердил, что пришел в себя уже после столкновения. Источник, близкий к следствию, который имел возможность ознакомиться с видеозаписью из кабины, подтверждает: автобус останавливается на светофоре, после чего с Желдашевым происходит что-то вроде спазма, его отбрасывает к спинке кресла, и автобус начинает неконтролируемо разгоняться.

В распоряжении «Фонтанки» есть скрины, на которых видна неестественная поза водителя с вытянутыми вперед руками. Причем она не меняется, даже когда разбитый автобус останавливается, а сам Желдашев сползает с кресла.

В суде — и в ходатайстве следствия — прозвучало: подобное с водителем уже случалось. Он терял сознание с судорогами, но быстро оправился, а врачи никакого диагноза поставить ему не смогли. Как не смогли и сейчас — кроме закрытой черепно-мозговой травмы, полученной в ДТП. Никаких признаков хронического заболевания, которое бы объясняло приступы, нет.

Именно это, насколько можно судить, и позволило мужчине работать даже после первого инцидента (сейчас ему это запретил суд). У работодателя просто нет законных оснований расстаться с сотрудником. Как пояснили «Фонтанке» в «Пассажиравтотрансе», медицинский осмотр водителей регламентируется положением предприятия, которое разработано с учетом требований целого ряда документов:

  • Трудовой кодекс Российской Федерации;

  • Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;

  • Постановление Правительства РФ от 05.07.2022 № 1206 «О порядке расследования и учета случаев профессиональных заболеваний работников»;

  • Приказ Минздрава России от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников…»;

  • Приказ Минздрава России от 20.05.2022 №342н «Об утверждении порядка прохождения обязательного психиатрического освидетельствования работниками…»;

  • Приказ Минтруда России № 988н, Минздрава России № 1420н от 31.12.2020 «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры».

Если коротко, то на предприятии проводят обязательные предварительные медосмотры (при поступлении на работу), периодические и внеочередные.

К внеочередному прибегают при наличии рекомендаций по итогам медосмотров или после нетрудоспособности работника, по направлению работодателя. А периодические организовываются для водителей один раз в два года (для тех, кому еще не исполнился 21 год, — ежегодно).

А дальше работодатель руководствуется Трудовым кодексом, его 76-й статьей. Согласно ей, он обязан отстранить человека, не прошедшего обязательный медосмотр и психиатрическое освидетельствование. Либо при выявлении противопоказаний «в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации».

Проще говоря, если человек прошел обязательный осмотр и не имеет противопоказаний для выполнения работы по трудовому договору, у работодателя нет законных оснований для отстранения. В этом случае он даже нарывается на административную ответственность по ст. 5.27 КоАП — «Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права».

Если же работник, которого без оснований отстранили от работы, выигрывает в суде, то прошедшие дни признают вынужденным прогулом — с выплатой со стороны работодателя.

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Комментарии
12
Leningradas_Velns
52 минуты
Предрейсовый осмотр, на 98% фикция. Разве-что определят на опьянение или похмелье. Может озадачиться качеством медицинского обслуживания? Нужно ли такое и какое нужно
Entrenador2005
39 минут
Врачи не смогли выявить серьёзное заболевание, выражающееся в периодической потере сознания и способности управлять транспортным средством. Ну что ж, бывает, не нашли, какой с них спрос...
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