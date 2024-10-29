Водитель автобуса, устроивший аварию на Восстания, уже терял сознание с судорогами

В карьере водителя автобуса, который спровоцировал массовое ДТП в центре Петербурга после потери сознания, был эпизод, требовавший озаботиться собственным здоровьем. Об этом стало известно «Фонтанке» 29 октября.
По информации издания, полицейские выяснили, что водитель «Пассажиравтотранса» уже терял сознание, это сопровождалось судорогами. Случай на продолжение работы не повлиял.
При этом данных о том, что мужчина страдает какими-либо хроническими заболеваниями, нет. Из больницы его выписали с диагнозом «сотрясение мозга и закрытая черепно-мозговая травма». По словам близкого к «ПАТ» собеседника, перед ДТП у водителя случилось что-то вроде спазма: его откинуло к креслу, а автобус поехал на красный. В «Пассажиравтотрансе» уточнили, что шофёр потерял сознание при повороте с Невского проспекта на Лиговский.
В результате лазурный столкнулся с другим автобусом и двумя машинами. В больницу с травмами доставили 10 человек. Вред, причинённый здоровью двух женщин, сочли тяжёлым.
Полиция возбудила в отношении водителя уголовное дело о нарушении ПДД. В Куйбышевском суде для него собираются просить запрет определённых действий.
В «Пассажиравтотрансе» сообщили, что у их сотрудника 10-летний стаж безаварийной работы. По данным полиции, мужчина неоднократно привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения.
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