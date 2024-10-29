Водитель автобуса, устроивший аварию на Восстания, уже терял сознание с судорогами

В карьере водителя автобуса, который спровоцировал массовое ДТП в центре Петербурга после потери сознания, был эпизод, требовавший озаботиться собственным здоровьем. Об этом стало известно «Фонтанке» 29 октября.

При этом данных о том, что мужчина страдает какими-либо хроническими заболеваниями, нет. Из больницы его выписали с диагнозом «сотрясение мозга и закрытая черепно-мозговая травма». По словам близкого к «ПАТ» собеседника, перед ДТП у водителя случилось что-то вроде спазма: его откинуло к креслу, а автобус поехал на красный. В «Пассажиравтотрансе» уточнили, что шофёр потерял сознание при повороте с Невского проспекта на Лиговский.