Водителя автобуса, устроившего массовое ДТП на Восстания, выписали из больницы. Его травмы не дают подсказок

Водителя лазурного автобуса № 54, который оказался в числе пострадавших в ДТП в центре Петербурга, выписали из Мариинской больницы 28 октября. «Фонтанка» не нашла в его диагнозе подсказок, которые бы объяснили, почему мужчине стало плохо за рулём.

Водитель поступил к медикам с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой. Всё это можно списать на последствия аварии. В «Пассажиравтотрансе» сообщали, что 39-летний сотрудник потерял сознание при повороте с Невского проспекта на Лиговский. По словам близкого к «ПАТ» собеседника «Фонтанки», перед ДТП у мужчины случилось что-то вроде спазма: его откинуло к креслу, а автобус поехал на красный.

В результате лазурный столкнулся с другим автобусом и двумя автомобилями.

Следственный комитет возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В ведомстве сообщали, что травмы различной степени тяжести получили 11 пассажиров, в том числе трое детей. По данным полиции, пострадали 10 пассажиров. Самому младшему из них 4 года. Водитель автобуса № 54 под следствием. Полиция возбудила в отношении него дело о нарушении правил дорожного движения. Мужчина процессуально задержан как подозреваемый.