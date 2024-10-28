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Происшествия Водителя автобуса, устроившего массовое ДТП на Восстания, выписали из больницы. Его травмы не дают подсказок

Водителя автобуса, устроившего массовое ДТП на Восстания, выписали из больницы. Его травмы не дают подсказок

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17 комментариев

Водителя лазурного автобуса № 54, который оказался в числе пострадавших в ДТП в центре Петербурга, выписали из Мариинской больницы 28 октября. «Фонтанка» не нашла в его диагнозе подсказок, которые бы объяснили, почему мужчине стало плохо за рулём.

Водитель поступил к медикам с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой. Всё это можно списать на последствия аварии. В «Пассажиравтотрансе» сообщали, что 39-летний сотрудник потерял сознание при повороте с Невского проспекта на Лиговский. По словам близкого к «ПАТ» собеседника «Фонтанки», перед ДТП у мужчины случилось что-то вроде спазма: его откинуло к креслу, а автобус поехал на красный.

В результате лазурный столкнулся с другим автобусом и двумя автомобилями.

Следственный комитет возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В ведомстве сообщали, что травмы различной степени тяжести получили 11 пассажиров, в том числе трое детей. По данным полиции, пострадали 10 пассажиров. Самому младшему из них 4 года. Водитель автобуса № 54 под следствием. Полиция возбудила в отношении него дело о нарушении правил дорожного движения. Мужчина процессуально задержан как подозреваемый.

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Комментарии
17
Ankor
1 час
Что показывает видео из кабины?
274667772
1 час
Грач?
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