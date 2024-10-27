За 10 лет ни одной аварии. Что известно о водителе автобуса, устроившего массовое ДТП на Восстания

Водитель 54-го автобуса, попавший в аварию воскресным утром на перекрестке Невского и Лиговского проспектов, имеет почти 10-летний стаж безаварийной работы. Перед выходом на линию он прошел обязательное медосвидетельствование, по итогам которого был допущен к работе. Об этом 27 октября рассказали «Фонтанке» в пресс-службе СПб ГУП «Пассажиравтотранс».

Мужчине 39 лет, он родился в Кабардино-Балкарии. «За время работы в парке нареканий к его работе со стороны руководства парка не было. В момент ДТП он находился на четвертом часу работы, до выхода на смену сегодня режим труда и отдыха был соблюден. Сверхурочно не работал», — рассказал перевозчик.

Бирюзовый автобус новый, его пробег чуть более 40 тысяч километров.

Ранее собеседник «Фонтанки», близкий к «ПАТ», рассказал, что перед столкновением у водителя случилось что-то вроде спазма. Его откинуло к креслу, а автобус поехал на запрещающий сигнал светофора. В результате лазурный столкнулся с другим рейсовым автобусом и двумя легковыми авто. В результате происшествия пострадало 10 человек, в том числе дети (по версии СК, пострадавших было 11). Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. На предприятии прошли обыски.