СК возбудил уголовное дело по факту массового ДТП с автобусами на площади Восстания

Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено следователями после того, как лазурный автобус «МАЗ» врезался в другой и две машины на площади Восстания. Об этом 27 октября сообщает пресс-служба ведомства.

Источник: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу

По версии следствия, сегодня в районе 9 часов утра водитель лазурного «МАЗа» проехал на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с другим транспортом. В результате 11 пассажиров автобуса, в том числе трое детей, получили повреждения различной степени тяжести, их доставили в больницу, двум детям помощь оказали на месте происшествия.

Источник: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу

В офисе «Пассажиравтотранса» проводятся обыски, назначены необходимые судебные экспертизы, допрашиваются потерпевшие и очевидцы. Перевозчик до сих пор не прокомментировал произошедшее.

По информации Александра Беглова, днем в стационарах оставались только двое взрослых пострадавших. Около 9 утра бирюзовый «МАЗ» столкнулся с белым рейсовым автобусом, а заодно и с двумя легковыми авто. Губернатор говорил о 10 пострадавших.