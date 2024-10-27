Два автобуса и машина столкнулись на площади Восстания. Лазурный сильно разбит

Утром в воскресенье лазурный и белый автобусы столкнулись в центре Петербурга, об этом 27 октября сообщают читатели «Фонтанки».

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«На площади Восстания два разбитых автобуса с гармошкой и машина. У одного автобуса разбиты окна в основной части, у другого покорежена задняя часть в районе двигателя, у машины разбита вся передняя часть», — сообщил Ярослав, читатель «Фонтанки».

К 11:24 автобусы отбуксировали с места аварии.

Обстоятельства происшествия и информация о пострадавших уточняются. Мы обратились за комментарием к перевозчику.