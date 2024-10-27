Беглов: в стационарах остаются двое пострадавших в ДТП с автобусами на Восстания

Источник: Фонтанка.ру







Из десяти пострадавших в аварии на площади Восстания в стационарах остаются два человека, об этом 27 октября сообщает губернатор Петербурга Александр Беглов. Всего в результате массового ДТП было 10 пострадавших, в том числе трое детей.

Среди детей одному с ушибом ноги оказали помощь на месте, двоих доставили для обследования в Раухфуса, после осмотра медиков они были выписаны домой. Стационарное лечение им не потребовалось. Из семи взрослых по итогам обследования пятеро отпущены, им продолжат оказывать помощь амбулаторно.

Как писала «Фонтанка», состояние водителя лазурного автобуса, выехавшего на красный свет на перекресток Невского и Лиговского проспектов, еще предстоит выяснить медикам. Наш источник, близкий к перевозчику, сообщал о том, что шофер подъехал к повороту, остановился, вывернул руль, чтобы повернуть по стрелке на Лиговский, — в этот момент его прижимает к креслу, что напоминает спазм.

Полиция, СК и прокуратура устанавливают все обстоятельства произошедшего. Напомним, около 9 утра бирюзовый «МАЗ» столкнулся с белым рейсовым автобусом, а заодно и с двумя легковыми авто.