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Происшествия Откинуло к спинке, и произошел спазм: что случилось с водителем лазурного, подбившим автобус и две машины на Восстания

Откинуло к спинке, и произошел спазм: что случилось с водителем лазурного, подбившим автобус и две машины на Восстания

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26 комментариев

На отсмотренных кадрах из кабины автобуса «МАЗ», который утром влетел в другой автобус белого цвета и две машины, видно, как перед аварией что-то произошло с водителем. Подробностями с «Фонтанкой» поделился 27 октября источник, близкий к перевозчику.

«Он подъезжает к повороту, останавливается, выворачивает руль, чтобы поворачивать по стрелке на Лиговский, и ждет. В этот момент его как будто откидывает к спинке кресла, выглядит как спазм. Видимо, он опускает тормоз и начинает ехать. Так и не приходит в себя даже после столкновения», — сообщил собеседник «Фонтанки».

Его вместе с другими пострадавшими доставили в одну из городских больниц. По нашим сведениям, медики до сих пор точно не могут сказать, что произошло с водителем, пока зафиксировано шоковое состояние.

Приступы эпилепсии или другие заболевания, при которых бывают припадки, ранее у шофера не наблюдались.

Утром 27 октября массовое ДТП с участием двух рейсовых автобусов произошло на перекрестке Лиговского и Невского проспектов. Полиция установила, что водитель лазурного автобуса «МАЗ», следуя по Невскому проспекту от Суворовского к Лиговскому, совершил левый поворот на запрещающий сигнал светофора. Как сообщил губернатор Александр Беглов, в результате аварии семь взрослых оказались в больницах, двоих детей доставили в Раухфуса, но отпустили, одному ребенку оказали помощь на месте.

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Комментарии
26
-4°
1 час
Перекрасить надо автобусы, плохой цвет. То горят, то тонут, то сносят вся и всех на своем пути. Дело в цвете, зуб даю!
_13
1 час
«…поделился 27 октября источник, близкий к перевозчику». «…он опускает тормоз и начинает ехать». Какая же это чушь от источника, «близкого к перевозчику»: с места автобус даже при полностью нажатой педали газа так не разгорится за пройденные им 20 метров до столкновения. Камеры ГМЦ покажут объективную картину: АВТОБУС НЕ ОСТАНАВЛИВАЛСЯ на запрещающий сигнал стрелки для поворота налево. ФИО водителя - в студию, а автора так называемой «реформы» - к ответственности!
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