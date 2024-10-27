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Происшествия В аварии с автобусами на площади Восстания пострадали 10 человек

В аварии с автобусами на площади Восстания пострадали 10 человек

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В результате массового ДТП с участием двух автобусов на площади Восстания пострадали 10 человек. Об этом 27 октября сообщил губернатор Александр Беглов.

Двое детей в состоянии средней степени тяжести для обследования увезли в детскую горбольницу имени Раухфуса, после осмотра медиками они выписаны домой. В стационарном лечении они не нуждаются. Одному ребенку с ушибом ноги оказали помощь на месте.

Семь взрослых в состоянии средней степени тяжести доставлены в больницу.

Авария произошла сегодня в районе 10 утра на площади Восстания. По предварительным данным, лазурный автобус начал поворот с Невского на Лиговский, не пропустив встречный транспорт.

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