В аварии с автобусами на площади Восстания пострадали 10 человек

В результате массового ДТП с участием двух автобусов на площади Восстания пострадали 10 человек. Об этом 27 октября сообщил губернатор Александр Беглов.

Двое детей в состоянии средней степени тяжести для обследования увезли в детскую горбольницу имени Раухфуса, после осмотра медиками они выписаны домой. В стационарном лечении они не нуждаются. Одному ребенку с ушибом ноги оказали помощь на месте.

Семь взрослых в состоянии средней степени тяжести доставлены в больницу.