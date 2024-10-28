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Происшествия Подробности о пострадавших в ДТП с автобусами на Восстания: им от 4 до 57 лет

Подробности о пострадавших в ДТП с автобусами на Восстания: им от 4 до 57 лет

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2 комментария

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту травмирования пассажиров автобусов и других участников дорожного движения в ДТП на площади Восстания. «Фонтанка» узнала подробности о пострадавших.

В результате столкновения четырех транспортных средств медицинская помощь потребовалась как минимум десятерым пострадавшим. По предварительным данным «Фонтанки», среди них шесть женщин в возрасте 22-57 лет, мужчины 26 и 39 лет, а также дети в возрасте четырех лет (ранее сообщалось о третьем пострадавшем несовершеннолетнем). Двух женщин 57 и 50 лет госпитализировали, им причинен тяжкий вред здоровью. Остальные после оказания медпомощи отпущены в удовлетворительном состоянии.

«Главой ведомства дано поручение и. о. руководителя ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу Бобкову О. В. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, 27 октября около 9 часов лазурный МАЗ повернул с Невского на Лиговский проспект на красный сигнал светофора и столкнулся с белым автобусом «Волгабас» и двумя машинами (видео). Удар пришелся как раз на заднюю часть салона, где находились люди. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, водитель МАЗа задержан. Предположительно, у него могли быть проблемы со здоровьем. В офисе перевозчика СПб ГУП «Пассажиравтотранс» прошли обыски.

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Комментарии
2
Гость
38 минут
впервые за все время на пл.Восстания авария,на моей памяти аварий там не было,сам сколько раз проезжал там все едут аккуратно,дежурит ГАИ,это надо ухитрился
169991062
1 час
людей не вернёшь.... А так-то, да...
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