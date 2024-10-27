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Происшествия Полиция возбудила уголовное дело в отношении водителя автобуса, устроившего ДТП на Восстания

Полиция возбудила уголовное дело в отношении водителя автобуса, устроившего ДТП на Восстания

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В отношении 39-летнего водителя лазурного автобуса, выехавшего на красный свет и устроившего массовое ДТП на площади Восстания, возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Мужчина задержан. Об этом 27 октября сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Предварительно установлено, что около 9 часов водитель «МАЗ» при повороте с Невского на Лиговский проспект на красный сигнал светофора столкнулся с белым автобусом «Волгабас» и двумя машинами. В результате аварии десять пассажиров автобуса обратились за помощью, двоим женщинам 57 и 50 лет потребовалась госпитализация, им причинен тяжкий вред здоровью. О том, что происходил в момент аварии внутри «Волгабаса» — читайте здесь.

Следственный комитет расследует уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В офисе перевозчика — СПб ГУП «Пассажиравтотранс» — прошли обыски. В пресс-службе предприятия уточнили, что водитель «МАЗ» за десятилетний стаж не попал ни в одно ДТП. Собеседник «Фонтанки», близкий к «ПАТ», рассказал, что перед столкновением у водителя случилось что-то вроде спазма.

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