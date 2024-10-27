«Читала книгу — через мгновение стряхивала осколки с глаз»: пострадавшая рассказала об аварии на Восстания

Сегодня на пересечении Невского и Лиговского проспектов автобус «МАЗ», следующий по маршруту №54, влетел в белый автобус с «гармошкой» №181 — удар пришелся на заднюю часть салона, в котором находились люди. «Фонтанка» связалась с одной из пассажирок, которая в момент удара была там.

«Я сидела в хвосте автобуса и читала „Исповедь маски“ Юкио Мисимы. Когда я пришла в себя, оказалась у входа, на полу, головой к дверям. Все произошло за мгновение. Помню, что я очнулась, стряхнула осколки сглаз. Вокруг дети плакали, а одна девушка потеряла сознание», — поделилась она. Несмотря на травмы, Наталья отметила, что все обошлось относительно хорошо: у нее лишь сильный ушиб спины.

Пассажирка не видела водителя другого автобуса, который врезался в их транспорт, но успела сделать несколько фотографий места происшествия. Ему, как сообщали правоохранительные, стало плохо перед аварией. Источник, близкий к перевозчику (СПб ГУП «Пассажиравтотранс») рассказал «Фонтанке», что на видео с камер в кабине видно, что водителя отбросило к спинке кресла — было что-то вроде спазма. К перевозчику пришли с обысками по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. На предприятии отзываются о водители положительно — за десятилетний стаж у него не было ни одной аварии.

Александр Беглов сообщал, что всего было 10 пострадавших, днем в стационарах оставалось только двое.