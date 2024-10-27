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Происшествия Столкновение двух автобусов на площади Восстания попало на видео. Одному из водителей перед аварией резко стало плохо

Столкновение двух автобусов на площади Восстания попало на видео. Одному из водителей перед аварией резко стало плохо

24 600
46 комментариев

Момент аварии с участием двух автобусов и двух легковушек на площади Восстания утром 27 октября попал в объектив камеры видеонаблюдения. В столкновении пострадало 10 человек.

Судя по кадрам, водитель лазурного автобуса при повороте с площади на Лиговский проспект не пропустил транспорт со стороны Невского.

Как информировали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, сообщение о массовой аварии на перекрестке Невского и Лиговского проспектов, в котором столкнулись рейсовые автобусы и несколько легковых автомобилей, поступило в полицию в 09:31.

Прибывшие на место сотрудники ГАИ установили, что водитель лазурного автобуса «МАЗ», следуя по Невскому проспекту от Суворовского к Лиговскому, совершил левый поворот на запрещающий сигнал светофора. В результате он столкнулся с автобусом «Волгабас», которым управлял 55-летний водитель, а также с автомобилями «Мерседес» и «Ситроен», за рулем которых находились 42-летние мужчины.

В результате аварии травмы получили как водитель автобуса «МАЗ», так и девять других участников ДТП, включая 12-летнего ребенка. Все пострадавшие были госпитализированы в медицинские учреждения города в состоянии средней степени тяжести. Еще 15 человек, среди которых двое детей, отказались от госпитализации.

Полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего.

По предварительным данным, у водителя лазурного автобуса перед аварией резко ухудшилось самочувствие.

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Комментарии
46
VKuser174198221
1 час
Владельцев фирмы, чей водитель утопил людей в Мойке- так и не установили, тем более не привлекли к ответственности…..Поэтому все это будет повторяться вновь и вновь….Измученный от бесконечных переработок водитель и бесящиеся с жиру « друзья власти»….
Denis_5e4cccd08a04e
1 час
Не понимаю, говорили, что маленькие маршрутки очень опасны, водители там лихие и безответственные. Вот после транспортной реформы будут только большие автобусы и водители будут аккуратные. Что-то пошло не так?
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