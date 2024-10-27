Столкновение двух автобусов на площади Восстания попало на видео. Одному из водителей перед аварией резко стало плохо

Момент аварии с участием двух автобусов и двух легковушек на площади Восстания утром 27 октября попал в объектив камеры видеонаблюдения. В столкновении пострадало 10 человек.

Источник: Фонтанка.ру

Судя по кадрам, водитель лазурного автобуса при повороте с площади на Лиговский проспект не пропустил транспорт со стороны Невского.

Как информировали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, сообщение о массовой аварии на перекрестке Невского и Лиговского проспектов, в котором столкнулись рейсовые автобусы и несколько легковых автомобилей, поступило в полицию в 09:31.

Прибывшие на место сотрудники ГАИ установили, что водитель лазурного автобуса «МАЗ», следуя по Невскому проспекту от Суворовского к Лиговскому, совершил левый поворот на запрещающий сигнал светофора. В результате он столкнулся с автобусом «Волгабас», которым управлял 55-летний водитель, а также с автомобилями «Мерседес» и «Ситроен», за рулем которых находились 42-летние мужчины.

В результате аварии травмы получили как водитель автобуса «МАЗ», так и девять других участников ДТП, включая 12-летнего ребенка. Все пострадавшие были госпитализированы в медицинские учреждения города в состоянии средней степени тяжести. Еще 15 человек, среди которых двое детей, отказались от госпитализации.

Полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего.

По предварительным данным, у водителя лазурного автобуса перед аварией резко ухудшилось самочувствие.