«Сидела в хвосте и видела, как он приближается». Что говорят пострадавшие об аварии с автобусами на Восстания

Источник: Прокуратура Санкт-Петербурга







Пострадавшие в центре Петербурга 28 октября продолжают делиться с «Фонтанкой» подробностями поездки на автобусе, обернувшейся травмами минимум для десяти человек. Для одной из пассажирок это вторая авария за неделю.

24-летняя Анастасия в воскресенье добиралась на 181-м маршруте на работу. В первой половине выходного дня автобус не был забит, сидячие места в салоне были, но девушка предпочла постоять на задней площадке. Дальнейшее стало полной неожиданностью.

«Я отключилась секунд на десять, может быть, больше. Когда пришла в себя, кто-то лежал, кто-то сидел — некоторым удалось удержаться. Осмотрела себя: крови не было, но конкретный удар пришёлся на голову, шею, спину. Повернула голову и увидела рядом девушку, которая сидит, будто сложившись. У неё шла кровь. Я сразу крикнула, чтобы к ней подошли», — рассказала Анастасия.

Что именно произошло, она поняла, когда шла к машине медиков. «Когда к скорой повели, увидела лазурный автобус. У него были разбиты боковые стёкла и лобовое со стороны водителя. Его самого не видела», — говорит девушка.

В минувшую среду ей уже довелось угодить в аварию в том же районе. За остановку до метро в её автобус, стоявший на светофоре, врезался то ли другой автобус, то ли автомобиль. Тогда обошлось лёгким испугом. В этот раз медики диагностировали сотрясение мозга, растяжение шейно-воротниковой зоны.

«Тело болит ужасно. Ужасно болит всё», — поделилась девушка. Сейчас она находится на больничном.

В хвосте автобуса № 181 ехала и 47-летняя Наталья. После аварии её заносили в автомобиль скорой на носилках.

«Я сидела по направлению движения. Напротив меня сидела женщина, которая как раз увидела, как летел (лазурный. — Прим. ред.) автобус. Она успела увернуться, но ей досталось больше. Она осталась в больнице», — рассказала Наталья, добавив, что ей самой повезло.

Женщину посекло осколками, она получила травмы головы, ушибы. После обследования накануне пациентку отпустили из больницы. Первые минуты после аварии ей не запомнились: случившееся дезориентировало.

Напротив Натальи, судя по всему, сидела 57-летняя Светлана, возвращавшаяся домой после ночной смены. Она — одна двух женщин, которым потребовалась госпитализация. Их состояние в полиции называли тяжёлым.

«Видела, как автобус к нам приближается. Это доли секунды. Думала, что успеет затормозить, но не успел. Меня выкинуло на другую сторону салона, перевернуло в воздухе. Я упала, ударилась о поручни. Другие женщины остались на местах, но кто-то головой очень сильно ударился. После столкновения я сидела на полу вся в стеклах. Подошли мужчины, которые сидели впереди, водитель. Единственное, он не сообразил сразу людей выпустить из автобуса. Всех эвакуировало МЧС. Скорая очень быстро приехала», — рассказала она.

Светлану и ещё двух пассажиров увезли в Александровскую больницу.

«У девочек сотрясение вроде. У меня рёбра сломаны, пробито легкое, небольшое сотрясение и очень много ушибов. Вся синяя, короче. В больнице, наверное, неделю буду. Всё очень болит, дышать тяжело, но главное — жива», — говорит женщина.

27 октября в больницах после аварии оказались десять пассажиров. Большинство отпустили домой после оказания помощи. К медикам попал и 39-летний водитель автобуса № 54, который проехал на красный, столкнулся с автобусом № 181 и двумя автомобилями. ДТП попало на видео.

В «Пассажиравтотрансе» сообщили, что водитель потерял сознание при повороте с Невского проспекта на Лиговский. У мужчины 10-летний стаж безаварийной работы. Перед выходом на линию он проходил обязательное медосвидетельствование. В полиции в отношении него возбудили уголовное дело о нарушении ПДД. Следственный комитет квалифицировал случившееся как оказание небезопасных услуг.