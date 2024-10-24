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Политика Зеленский упрекнул генсека ООН за участие в саммите БРИКС

Зеленский упрекнул генсека ООН за участие в саммите БРИКС

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7 комментариев

Президент Украины Владимир Зеленский с неодобрением отнесся к участию генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриша в саммите БРИКС в Казани. Видеообращение с критикой действий генсека он опубликовал в своем Telegram-канале.

«В день ООН* важно, что мир не забывает о целях и принципах устава организации, про цель ее создания», сказал Зеленский и добавил, что некоторые официальные представители организации «отдают предпочтение искушениям в Казани, а не содержанию устава ООН» (цитата по «Ведомости»).

Вечером 24 октября на полях саммита в Казани началась встреча президента России Владимира Путина и Антониу Гутерриша. Перед встречей Путин и Гутерриш пожали друг другу руки. Переговоры российского лидера и генсека пройдут в закрытом режиме.

* — День Организации Объединенных Наций отмечается 24 октября — в этот день в 1945 году вступил в силу Устав ООН.

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Владимир Зеленский Антониу Гутерреш Путин Саммит БРИКС Казань Генсек ООН Устав ООН
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Комментарии
7
iamback
9 минут
"отдают предпочтение искушениям в Казани" чак-чаку и Калинке?
Гость
15 минут
Да кто этого Клоуна спрашивает
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