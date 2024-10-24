Путин и генсек ООН Гутерриш пожали руки перед началом переговоров в закрытом режиме

На полях саммита БРИКС в Казани вечером 24 октября началась встреча президента России Владимира Путина и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Перед встречей Путин и Гутерриш пожали друг другу руки. Переговоры российского лидера и генсека пройдут в закрытом режиме.
Ранее днем Гутерриш уже встречался с Владимиром Путиным и Александром Лукашенко на полях саммита.
Гутерриш посетил Россию впервые с 2022 года. По информации его офиса, он планирует подтвердить свою позицию по урегулированию кризиса на Украине на основе устава ООН, обсудить восстановление безопасного судоходства в Черном море и реформирование ООН.
День Организации Объединенных Наций отмечается 24 октября — в этот день в 1945 году вступил в силу Устав ООН.
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