Путин и генсек ООН Гутерриш пожали руки перед началом переговоров в закрытом режиме

На полях саммита БРИКС в Казани вечером 24 октября началась встреча президента России Владимира Путина и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Источник: пресс-служба Кремля

Перед встречей Путин и Гутерриш пожали друг другу руки. Переговоры российского лидера и генсека пройдут в закрытом режиме.

Ранее днем Гутерриш уже встречался с Владимиром Путиным и Александром Лукашенко на полях саммита.

Источник: фотобанк саммита БРИКС







Гутерриш посетил Россию впервые с 2022 года. По информации его офиса, он планирует подтвердить свою позицию по урегулированию кризиса на Украине на основе устава ООН, обсудить восстановление безопасного судоходства в Черном море и реформирование ООН.

День Организации Объединенных Наций отмечается 24 октября — в этот день в 1945 году вступил в силу Устав ООН.