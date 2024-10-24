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Политика Путин и генсек ООН Гутерриш пожали руки перед началом переговоров в закрытом режиме

Путин и генсек ООН Гутерриш пожали руки перед началом переговоров в закрытом режиме

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19 комментариев

На полях саммита БРИКС в Казани вечером 24 октября началась встреча президента России Владимира Путина и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Перед встречей Путин и Гутерриш пожали друг другу руки. Переговоры российского лидера и генсека пройдут в закрытом режиме.

Ранее днем Гутерриш уже встречался с Владимиром Путиным и Александром Лукашенко на полях саммита.

Гутерриш посетил Россию впервые с 2022 года. По информации его офиса, он планирует подтвердить свою позицию по урегулированию кризиса на Украине на основе устава ООН, обсудить восстановление безопасного судоходства в Черном море и реформирование ООН.

День Организации Объединенных Наций отмечается 24 октября — в этот день в 1945 году вступил в силу Устав ООН.

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Путин Антониу Гутерреш Генсек ООН Саммит БРИКС Казань
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Комментарии
19
Ser_N0771
49 минут
вот если бы как Брежнев с Хонекером, то была бы новость, а так... неужели кто то всерьез думал, что ооновец отвернется и руки не подаст?
266138465
36 минут
Bloomberg: "Попытка Владимира Путина создать антизападный альянс получила отпор от премьер-министра Индии Нарендры Моди. Он сказал, что группа развивающихся рынков БРИКС, лидеры которой в настоящее время встречаются в России, не должна позиционировать себя как альтернативу глобальным организациям." Моди пытается сбалансировать политику налаживания более тесных связей с Россией, от которой Индия зависит в плане дешевой нефти, и с США, которые обеспечивают Дели доступ к передовым технологиям.
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