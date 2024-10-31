Ozon отменяет постоплату для большинства товаров с 1 ноября

Маркетплейс Ozon с завтрашнего дня отключит возможность постоплаты (оплаты при получении) для большинства товарных категорий. Объясняется это тем, что в течение августа компания тестировала опцию оплаты после получения товара и оставила ее только для тех категорий, где она наиболее востребована.

Так, начиная с 1 ноября при получении можно будет оплатить одежду, обувь, аксессуары, ювелирные изделия и вещи, которые покупателю важно примерить или оценить на глаз (например, спортивную одежду и инвентарь).