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Происшествия СК запрашивает домашний арест для экс-директора Центра комплексного благоустройства, обвиняемого во взятке

СК запрашивает домашний арест для экс-директора Центра комплексного благоустройства, обвиняемого во взятке

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2 комментария

Следствие запрашивает для экс-директора Центра комплексного благоустройства Петербурга Андрея Белоуса домашний арест. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов вечером 31 октября. Чиновник признал свою вину в получении взятки в полмиллиона рублей.

Вопрос о мере пресечения рассмотрит Невский районный суд.

Уголовное дело в отношении Андрея Белоуса и его заместителя Игоря Бея было возбуждено 30 октября, его ведёт Первое управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК. По версии следствия, 16 февраля Игорь Бей принял взятку от одного из подрядчиков — ООО «Стрит Профф». Ранее компания выиграла три тендера на поставку и установку дорожных ограждений в девяти районах города. По предварительным данным, забрав деньги, Бей передал их, за вычетом своей доли, Андрею Белоусу. Теперь Белоуса обвиняют в получении взятки в крупном размере, а Бея — в посредничестве. Согласно материалам уголовного дела, инициатива попросить взятку у компании принадлежала Бею.

30 октября были проведены обыски у Белоуса и Бея. Белоус задержан, о судьбе Бея информации нет.

Андрей Белоус уволился из Центра комплексного благоустройства неделю назад, 24 октября. А Игоря Бея уволили по настоянию губернатора Александра Беглова в августе.

«Фонтанка» подробно рассказывала о сущности этого уголовного дела.

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Комментарии
2
Слава России!
8 минут
в оркестр сколько занесли за такое ходатайство?
kolpankolpan
12 минут
Тут жадность пересилила осторожность.Ну если помочь людям нечем,зачем вымогать?
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