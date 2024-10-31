Небензя: РФ не допустит заморозки фронта на Украине

РФ не позволит заморозить фронт и не допустит повторения сценария с минскими соглашениями. Об этом сообщил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза ООН по вопросам Украины, пишет ТАСС в четверг, 31 октября.

По словам российского дипломата, подобный вариант исключен, чтобы не дать президенту Украины Владимиру Зеленскому «зализать раны». Кроме того, Небензя заявил о недопустимости вступления Украины «в том или ином виде в НАТО».

«Сразу хочу предупредить, что никакого повторения сценария с минскими договоренностями, никакой заморозки фронта для того, чтобы режим Зеленского мог „зализать раны“, не будет», — сказал на заседании постоянный представитель РФ при ООН.

Также сегодня на пленарном заседании II Минской международной конференции по евразийской безопасности министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал подготовленный президентом Украины «план победы» шизофреническим, а «формулу мира» — тупой. По словам Лаврова, Запад игнорирует дискриминацию русскоязычного населения Украины, при этом министр ссылается на статью 1 Устава ООН о недопустимости такой политики.