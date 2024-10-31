Лавров назвал «план победы» Зеленского шизофреническим, а «формулу мира» — тупой

Министр иностранных дел России назвал подготовленный президентом Украины «план победы» шизофреническим, а «формулу мира» — тупой. Слова Сергея Лаврова прозвучали в среду, 31 октября, на пленарном заседании II Минской международной конференции по евразийской безопасности, трансляция которого шла онлайн.
По словам Лаврова, западные страны уже давно игнорируют дискриминацию русскоязычного населения Украины, которая включает запрет использовать русский язык в различных сферах жизни, а также недавний запрет канонической Украинской православной церкви.
«Напомню, статья 1 Устава ООН требует уважать права человека независимо, как там записано, от расы, пола, языка и религии. Но на это грубейшее нарушение Устава ООН русофобским, расистским режимом в Киеве Запад закрывает глаза, продолжая продвигать тупиковую, я бы даже сказал — тупую „формулу мира“ Зеленского, который взывает к капитуляции России. А пару недель назад этот гражданин обнародовал не менее шизофренический „план победы“», — подчеркнул глава МИД РФ.
Как отмечает Лавров, ни «формула мира», ни «план победы», ни мечты Киева о членстве Украины как в НАТО, так и в Евросоюзе не способствуют установлению мира в Европе. По его мнению, стабильность в регионе будет достигнута только при условии установления долгосрочных, надежных гарантий в сфере безопасности.
Ранее в ходе заседания Совета Безопасности ООН министр иностранных дел РФ прокомментировал шаги по урегулированию кризиса на Украине. Сергей Лавров заявил, что мирные предложения по Киеву должны также учитывать проблемы прав русских и национальных меньшинств. Позже глава МИД РФ заявил, что Россия готова к переговорам по ситуации с Украиной, но в случае договоренностей будет следить за формулировками и «закладывать предохранители».
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