Лавров назвал «план победы» Зеленского шизофреническим, а «формулу мира» — тупой

По словам Лаврова, западные страны уже давно игнорируют дискриминацию русскоязычного населения Украины, которая включает запрет использовать русский язык в различных сферах жизни, а также недавний запрет канонической Украинской православной церкви.

«Напомню, статья 1 Устава ООН требует уважать права человека независимо, как там записано, от расы, пола, языка и религии. Но на это грубейшее нарушение Устава ООН русофобским, расистским режимом в Киеве Запад закрывает глаза, продолжая продвигать тупиковую, я бы даже сказал — тупую „формулу мира“ Зеленского, который взывает к капитуляции России. А пару недель назад этот гражданин обнародовал не менее шизофренический „план победы“», — подчеркнул глава МИД РФ.

Как отмечает Лавров, ни «формула мира», ни «план победы», ни мечты Киева о членстве Украины как в НАТО, так и в Евросоюзе не способствуют установлению мира в Европе. По его мнению, стабильность в регионе будет достигнута только при условии установления долгосрочных, надежных гарантий в сфере безопасности.