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    Лавров о возможном договоре по Украине: «Мы будем очень тщательно смотреть на формулировки»

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    11 комментариев

    Россия готова к переговорам по ситуации с Украиной, но в случае договоренностей будет следить за формулировками и «закладывать предохранители». Об этом на пресс-конференции в ООН по итогам участия в заседаниях Совета Безопасности 17 июля заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

    «Мы, конечно, будем очень тщательно смотреть на формулировки и будем в этот документ закладывать предохранители от повторных, нечистоплотных, недоговороспособных интерпретаций, которыми полна вот эта история, которую я старался кратко рассказать», — подчеркнул Лавров, говоря о возможных будущих договоренностях по «урегулированию украинского кризиса» (цитата по «Вы слушали Маяк»).

    Министр также отметил, что Россия готова обсуждать проблемы безопасности в Европе, но с учетом «необходимости устранения первопричин» и обеспечения «законных интересов безопасности России», передает ТАСС. Он добавил, что диалог с Европой будет возможен, когда ЕС «переболеет своей манией превосходства».

    «Сядем поговорим, послушаем, что они нам скажут, но бегать и уговаривать — это не в наших традициях», — цитирует Лаврова РИА Новости.

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    Комментарии 11

    Цепной пёс кровавого прижима17 Июл 2024 в 22:21
    Перекличка ципссух и обиженок окончена. Всем спасибо за участие!
    +2−6
    Coulthard17 Июл 2024 в 22:20
    Он и его босс могут "заявлять" что угодно, вот только диктовать условия будут не они, закладчики предохранителей тоже мне...
    +5−1
    VKuser17419822117 Июл 2024 в 22:12
    А что , раньше он не внимательно смотрел формулировки? За что ему деньги платили?
    +5−1
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