Лавров о возможном договоре по Украине: «Мы будем очень тщательно смотреть на формулировки»

Россия готова к переговорам по ситуации с Украиной, но в случае договоренностей будет следить за формулировками и «закладывать предохранители». Об этом на пресс-конференции в ООН по итогам участия в заседаниях Совета Безопасности 17 июля заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.



«Мы, конечно, будем очень тщательно смотреть на формулировки и будем в этот документ закладывать предохранители от повторных, нечистоплотных, недоговороспособных интерпретаций, которыми полна вот эта история, которую я старался кратко рассказать», — подчеркнул Лавров, говоря о возможных будущих договоренностях по «урегулированию украинского кризиса» (цитата по «Вы слушали Маяк»).