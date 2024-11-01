Автор шлягера «Люди встречаются» Олег Жуков скончался в возрасте 87 лет

Автор текста популярной песни «Люди встречаются», советский, а впоследствии белорусский поэт-песенник и композитор Олег Жуков, скончался в возрасте 87 лет. Об этом 31 октября пишет государственное информагентство Белоруссии БелТА со ссылкой на председателя Белорусского союза композиторов Елену Атрашкевич.

Жуков — автор более 300 песен для российских и белорусских эстрадных исполнителей, активно сотрудничавший с народным артистом России Юрием Антоновым (свои первые песни он написал именно на стихи Жукова — «Cтой, не стреляй, солдат!», «Жизнь», «Мой путь прост», «Не гаснут костры», «Безумные роботы»).

Слушателям и зрителям также знакомы гимны музыкальных фестивалей «Славянский базар» и «Золотой шлягер», автором которых является Олег Жуков.

Причина его смерти не называется.

Песня «Люди встречаются» впервые была исполнена ансамблем «Веселые ребята» Владимира Фазылова в 1971 году.